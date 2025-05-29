央行：美關稅措施不確定性大 關注壽險業現金流變化

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（中央社記者蘇思云台北29日電）央行今天發布第19期金融穩定報告，央行官員表示，美國關稅政策變數大，目前雖暫緩90天，但已對全球與台灣金融市場造成影響，壽險業國外投資部位大，受到匯率與利率等風險影響，應持續關注未來現金流變化。

中央銀行今天發布第19期金融穩定報告，彙整2024年初到今年4月間國內外經濟金融情勢發展，並分析影響台灣金融體系的風險。

央行報告指出，今年以來美國經貿政策不確定性引發全球金融市場大幅震盪，金融情勢轉趨緊縮，其外溢效應可能影響全球及台灣經濟成長力道，進而對國內企業部門營運表現及家庭部門償債能力形成壓力，並間接影響不動產市場，宜持續審慎關注後續發展。

央行金檢處副處長黃寶霞表示，雖然目前美國關稅措施暫緩，但未來若課徵一定關稅，台灣出口倚重高，對出口企業的營收、流動性都可能產生影響，若企業進一步受到較大衝擊，也可能影響勞動市場就況、甚至放無薪假，加上金融市場變化加劇，皆會影響家庭所得。

黃寶霞表示，今年以來美國經貿政策不確定性影響，股市重挫後逐步回升，外匯市場波動幅度加劇，不過長期仍相對穩定，票債券市場則無明顯波動。

若觀察金融部門，黃寶霞表示，壽險業資產負債表長期存在比較嚴重的幣別錯配問題、近期受影響較大，由於業者持有美元資產，但負債為新台幣保單，不管是匯率變化或是利率變化，對壽險公司都會帶來很大壓力。

她進一步解釋，壽險業這2年都有資金淨流出現象，原因包含先前ETF申購熱潮、美元升值帶動美元保單解約等，2024年全年現金淨流出約2696億元，流出缺口也較2023年擴大。不過，去年第4季、今年第1季，受惠於投資型保單等銷售回溫，目前呈現金淨流入，但美國關稅措施後續若影響民眾對匯率的預期心理，也可能讓保戶延後購買美元保單，進而影響業者現金流變化。

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黃寶霞表示，金管會加強監控壽險業現金流變化，要求業者強化流動性管理，央行也持續觀察現金流變化狀況。

媒體關注今年最大變數是否就是美國關稅措施，黃寶霞指出，業界常說「今年唯一能確定的就是不確定性增加」，美國關稅政策影響層面的確比較大。美國總統川普宣布關稅措施以來，對全球與台灣金融市場都已經產生衝擊，如果後續措施沒當初預期得嚴重，假設情境也可能好轉。（編輯：潘羿菁）1140529