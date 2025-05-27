設主權基金可借鏡星韓 國發會：考慮有償動用外匯存底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）總統賴清德宣示成立主權基金，財源從何而來受到矚目。國發會副主委高仙桂說明，有償動用外匯存底是選項之一，會參考新加坡政府投資公司（GIC）、韓國投資公司 （KIC）作法，但目前方案未定，會尊重主管機關意見。

賴總統20日發表就職週年談話，宣示政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

台灣討論主權基金歷時多年，財源從何而來一直沒有共識，如今賴總統宣示成立主權基金，資金籌措受到關注。

高仙桂表示，行政院長卓榮泰上週五召開主權基金會議，邀請國發會、中央銀行、主計總處、財政部共同討論，並請國發會主委劉鏡清以政委身份，統籌相關部會協商主權基金規模、資金籌措來源等議題，雖無訂定明確時限，但會儘速辦理。

高仙桂說明，主權基金資金籌措來源已有相當多討論，包含財政盈餘、外匯存底還是四大基金，目前仍未定案，與各部會協調後才做決定。

央行立場一貫是反對「無償撥用」外匯存底，高仙桂說，如果動用外匯存底，一定是以有償為前提，這部分有參考國際作法，像是新加坡政府投資公司（GIC）、韓國投資公司 （KIC）。

過去央行向立法院報告主權基金議題時，也提過可參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的創設經驗。

根據央行報告，主權資金首批資金來源，包含財政部發債，如新加坡財政部將發行特別公債的本幣所得，向新加坡金融管理局買匯，再將此外幣資金委託GIC管理及投資，投資海外資產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一種方式則是財政部出資設立，首批受託資金來源為公部門委託款。如韓國KIC的資本額，是由財政部承諾出資，而首批託管資金來自於財政部外匯平穩基金及南韓央行外匯存底。

高仙桂表示，各部會對於主權基金須立專法、有專責單位，已有共識，只是資金籌措部分須進一步討論，會尊重主管機關意見。（編輯：林淑媛）1140527