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高仙桂：若主權基金動用外匯存底 宜採有償方式

2025/5/27 13:47（5/27 14:01 更新）
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台灣證券交易所與台灣碳權交易所27日舉行「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式。前排右起證交所總經理李愛玲、金管會副主委陳彥良、證交所暨碳交所董事長林修銘、國發會副主委高仙桂。中央社記者潘智義攝 114年5月27日
台灣證券交易所與台灣碳權交易所27日舉行「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式。前排右起證交所總經理李愛玲、金管會副主委陳彥良、證交所暨碳交所董事長林修銘、國發會副主委高仙桂。中央社記者潘智義攝 114年5月27日
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（中央社記者潘智義台北27日電）台灣將成立主權基金，國發會副主委高仙桂今天表示，若透過外匯存底挹注主權基金，將參考日本做法，研議發行債券投入，即有償方式動用外匯存底，但並未定案。

高仙桂今天參加「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式後受訪表示，不論是動用外匯存底或歲計賸餘投入主權基金，均將採有償方式進行。

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高仙桂強調，一定會注意中央銀行對主權基金動用外匯存底的態度。若動用外匯存底，必定採有償方式，給予足夠的保障，透過發行國債提供中央銀行，才動用外匯存底，也是研議的方向之一。這部分主要是參考日本主權財富基金「產業革新投資機構（Japan Investment Corporation, JIC）」運作模式。

總統賴清德在520就職談話宣布，台灣將成立主權基金，打造國家級投資平台。國發會副主委高仙桂日前說明，台灣主權基金可透過外匯存底、歲計賸餘、發債3種方式取得資金；雖然她透露若動用外匯存底將採有償方式，但中央銀行總裁楊金龍、前中央銀行總裁彭淮南均提出不宜任意動用外匯存底的說法。（編輯：張良知）1140527

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高仙桂
企業海外布局 經長：現在成立主權基金非常合適國發會：主權基金強化台灣產業競爭力 非政策髮夾彎
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