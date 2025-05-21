央行副總裁：主權基金不應由央行主導 不宜無償撥用外匯存底

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）總統賴清德昨天宣示將成立主權基金，引發討論，中央銀行副總裁嚴宗大今天表示，央行對於成立主權基金一向抱持正面態度，但管理外匯存底和管理主權基金完全是兩回事，強調不應該由央行主導。

賴總統20日發表就職週年談話，宣示政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

台灣討論主權基金議題多年，國內一直有強大呼聲，希望參考國外成功經驗，成立主權基金，將資金妥善運用；而央行握有規模龐大的 外匯存底 外匯存底 指中央銀行所持有的外幣現鈔、外幣存款、外幣票據（支票、匯票等）、以外幣計價的有價證券（如國外發行的國庫券、公債、公司債及股票等）以及外幣貸款等債權。 中央銀行在外匯市場買入的外匯，就是外匯存底的來源。當中央銀行在外匯市場參與調節，買入或賣出外匯時，外匯存底便不時在增減變動。中央銀行運用外匯存底所獲得的投資收益，也會使外匯存底增加。 看更多 關閉 ，常被點名是否能夠提撥部分外匯存底作為主權基金財源。

嚴宗大今天出席立法院財政委員會，被問及主權基金議題時表示，央行對主權基金抱持正面態度，但建議先訂立專法，設立獨立專責的主權基金管理機構，可借鏡亞洲鄰近國家經驗如新加坡、韓國經驗，但不宜由外匯存底直接無償撥用。

國民黨立委賴士葆指出，央行外匯存底投資運用績效甚至優於委外代操，是否願意擔任主權基金的主管單位。

嚴宗大表示，委外操作的同時，央行也能學習金融商品操作及資產管理公司運行，其實委外操作的績效每年度都有差異，不能只單看一兩年評論，如果績效不好，也會收回來操作。

嚴宗大進一步強調，央行管理外匯存底與主權基金管理完全是兩回事，主權基金不應由央行主導。

對於主權基金管理機構的首批資金來源，央行建議有3大方式籌措，包括財政部發債、財政部撥款或由財政部出資設立，首批受託資金來源為公部門委託款等。

至於央行是否願意投資主權基金，嚴宗大重申，看政府對於主權基金管理的設置，央行立場是不宜「無償」撥用。

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民眾黨立委黃珊珊詢問，央行外匯存底投資報酬率如何，嚴宗大回答，介於2.2%到3%之間，每年會有波動。

黃珊珊追問，央行委外操作報酬率最高達3.53%，自行經營收益率最高則是2.66%，報酬率跟主權基金相比如何；嚴宗大表示，主權基金操作績效應該要更好。（編輯：林淑媛）1140521