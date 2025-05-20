加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
英法加譴責以色列 籲放行加薩援助、不停止攻擊將祭制裁
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德3/300
首頁 / 政治

賴總統：成立主權基金 打造國家級投資平台

2025/5/20 10:21（5/20 10:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新台幣紙鈔。（中央社檔案照片）
圖為新台幣紙鈔。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北20日電）總統賴清德今天說，放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

賴總統就職週年談話重點

賴總統今天就職滿1週年，上午他在總統府敞廳發表談話，向民眾報告1年成果與未來擘劃。

賴總統說，未來政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。對外，要放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

他說，對內，要深耕在地供應鏈，強化產業因應變局的能力。政府將提升國發基金功能，達到產業再造的目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升產業國際競爭力，鞏固國內產業的根基。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴總統接受媒體提問時進一步表示，政府現在提出主權基金的規劃，是基於國際經濟戰略的布局，要因應整個國際經濟情勢的變化，未來會通過立法，由政府掌握，主要是對外投資，會考慮前瞻性、必要性，還有協助國內產業在全球布局，現在是一個非常理想的時刻。

賴總統說，他也要呼籲，未來當法案送到立法院時，朝野都能夠給予寶貴的意見，也給予必要的支持，讓這個國家政策能做到最好。（編輯：萬淑彰）1140520

#520
#賴清德
#立法院
#國發基金
延伸閱讀
總統：紅色供應鏈低價傾銷等挑戰 更須強化產業韌性對等關稅衍生貨幣戰？黃志芳籲台灣成立主權基金因應何時成立主權基金 卓榮泰：要先成立專法央行提主權基金財源3管道 重申不宜動用外匯存底
立法院
三峽重大車禍3死12傷 江啟臣率朝野立委默哀監察院政治獻金公開查閱平台 6/1至6/14暫停服務
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
核三廠2號機命運 賴總統：評估是否有重啟安全條件
21
更多編輯台推薦新聞：