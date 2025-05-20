賴總統：成立主權基金 打造國家級投資平台

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北20日電）總統賴清德今天說，放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

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就職週年談話全文

賴總統今天就職滿1週年，上午他在總統府敞廳發表談話，向民眾報告1年成果與未來擘劃。

賴總統說，未來政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。對外，要放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

他說，對內，要深耕在地供應鏈，強化產業因應變局的能力。政府將提升國發基金功能，達到產業再造的目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升產業國際競爭力，鞏固國內產業的根基。

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賴總統接受媒體提問時進一步表示，政府現在提出主權基金的規劃，是基於國際經濟戰略的布局，要因應整個國際經濟情勢的變化，未來會通過立法，由政府掌握，主要是對外投資，會考慮前瞻性、必要性，還有協助國內產業在全球布局，現在是一個非常理想的時刻。

賴總統說，他也要呼籲，未來當法案送到立法院時，朝野都能夠給予寶貴的意見，也給予必要的支持，讓這個國家政策能做到最好。（編輯：萬淑彰）1140520