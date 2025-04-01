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總統：紅色供應鏈低價傾銷等挑戰 更須強化產業韌性

2025/4/1 12:37（4/1 12:56 更新）
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總統賴清德（圖）1日上午在總統府接見第32屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團，致詞時向台商喊話回國投資。中央社記者王飛華攝 114年4月1日
總統賴清德（圖）1日上午在總統府接見第32屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團，致詞時向台商喊話回國投資。中央社記者王飛華攝 114年4月1日
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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統賴清德今天接見亞洲台灣商會聯合總會訪團表示，去年台灣經濟成長率創近3年新高，在全球經濟自由度排名連3年全球第4，證明台灣投資環境深獲國際信任。面對國際情勢快速變化，以及紅色供應鏈低價傾銷等挑戰，台灣更需要厚植國力、強化產業韌性。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會」回國訪問團。

總統表示，亞洲台灣商會聯合總會成立已有32年，會員遍布20個國家和地區，一直是政府和台商之間的重要橋梁。亞總不僅凝聚亞洲台商力量，更協助政府推動外交經貿合作，深化台灣和亞洲各國經貿連結。

他說，感謝總會長林凱民上任後積極響應政府「榮邦計畫」，籌組帛琉投資考察團，也持續出版「亞總經貿投資特刊」，提供台商寶貴的市場資訊，協助台灣產業展開全球布局。

總統感謝台商在海外努力耕耘，展現台灣經貿實力。去年台灣經濟成長率創下近3年來新高，達到4.59%，是亞洲四小龍之首，也超過日本、美國及歐盟主要國家。另外，根據美國智庫「傳統基金會」報告，台灣在全球經濟自由度排名連續3年維持全球第4，證明台灣投資環境深獲國際信任。

總統認為，面對國際情勢快速變化，以及紅色供應鏈低價傾銷等挑戰，台灣更需要厚植國力、強化產業韌性，積極協助傳統產業及中小微型企業，導入科技應用，落實數位與淨零雙軸轉型，提升台灣整體競爭力。

他說，除了他在行政院長任內規劃的「投資台灣3大方案」，確定將延長到2027年；今年開始也啟動「兆元投資國家發展方案」，要為國家建設及產業發展注入更多能量。

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總統表示，政府提出「六大區域旗艦計畫」，希望發展地方特色產業，並強化交通、醫療、文化等基礎建設，達成「均衡台灣」目標。另外，政府推動「國家人才競爭力躍升方案」，更要培育人工智慧、數位等領域人才，且新增外國專業人才和技術人力，因應國家發展人才需求。

總統期盼，透過這些做法，打造更優質、穩定的投資環境。也誠摯邀請台商好朋友回到故鄉、投資台灣，讓產業不只能立足台灣，更要布局全球、行銷全世界，一起為台灣、為全球經濟開創豐碩成果。（編輯：翟思嘉）1140401

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