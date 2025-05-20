核三廠2號機命運 賴總統：評估是否有重啟安全條件
2025/5/20 10:09（5/20 10:44 更新）
（中央社記者賴于榛台北20日電）外界關注已停役的核三廠2號機是否有重啟空間，總統賴清德上午在敞廳談話時說，核安會必先訂定安全審查辦法，台電再依照辦法進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本效益，政府會秉持核安無虞、核廢有解、社會共識3原則審慎因應。
賴總統就職週年談話重點
今天是520總統就職週年，賴總統在敞廳發表談話並接受媒體問答。對於核三廠2號機是否有重啟空間，政府核能立場等，賴總統說，重啟程序上有2個必須，第一核安會必須訂定安全審查辦法，台電再依照此辦法進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本效益。
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賴總統也說，政府也會依據「核安無虞、核廢有解、社會共識」3個原則，來面對全球氣候變遷、地緣政治威脅，國際經貿體系重組等多重劇烈挑戰，負責任審慎應對。
至於新式核能技術，賴總統表示，這尚待研究，政府將視未來情況再做決定。（編輯：張良知）1140520
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