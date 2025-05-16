核三2號機17日下午降載18日凌晨停機 台灣正式進入非核家園

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（中央社記者曾智怡台北16日電）非核家園最後一哩路，核三廠2號機將在明天下午開始降載、晚上10時解聯，凌晨零時前正式停機，後續台電會將燃料棒移出爐心，先放在燃料池；至於重啟可能，仍待主管機關修訂核管法子法確定安全檢查程序，才能進一步評估。

台灣過去共3座核電廠營運，2016年核電占比超過10%，近年核電機組陸續停機，核一、核二已進入為期8年的除役過渡階段，目前核電占比降至約3%，隨著核三2號機將在明天停機，核電歸零，台灣正式進入「非核家園」。

台電表示，核三2號機預計明天下午開始降載，晚上10時機組解聯，18日凌晨零時前將熱功率降至零，進入停機狀態；預計兩天後，可開始將燃料棒移出爐心，先放在用過燃料池，移出時間約需1至2週。

核三廠2號機停機約降低3%的備載容量率，按台電規劃，今年有近500萬瓩大型燃氣機組加入供電行列，包含大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩，白天、夜間備轉容量率分別可維持在10%、7%，確保民眾用電需求。

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除了新增燃氣機組之外，台電也將透過再生能源、抽蓄水力及負載管理等調度手段，維持電力供需平衡。

立法院會13日三讀修正核子反應器設施管制法第6條，延長核電機組運轉年限最長20年，不過行政院已明確表示，修法無涉核三廠2號機，也無相關延役評估規劃。至於重啟核電機組條件，能源署表示，仍須待主管機關修訂子法及相關核安檢查要求，且也涉及經費跟期程等。（編輯：林淑媛）1140516