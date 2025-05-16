核電17日歸零 卓榮泰：核三廠命運待研議時間難估算

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（中央社記者賴于榛台北16日電）核三廠2號機17日停役，各界關注台灣後續能源政策，行政院長卓榮泰今天與媒體茶敘時說，核三廠命運仍待研議安全檢查程序及後續政策決定，而政府對SMR在內的新式核能有所期待，但須滿足核安無虞、核廢有解、社會共識3條件，同時也會全面積極開發綠能。

卓榮泰今天與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及政務委員共同舉行媒體茶敘記者會，說明政府5大行動、20項進行式報告，以及對美關稅談判的部分內容。

立法院會日前三讀修正核子反應器設施管制法第6條，延長核電機組運轉年限最長20年，各界關注這是否影響核三廠2號機延役與否，以及政府後續能源政策。

卓榮泰今天在茶敘時指出，政府對民眾有責任，台灣對世界有責任，必須保證民眾與產業用電無虞，因此將針對傳統核能進行必要手續、對新核能採取開放態度，同時全面積極開發綠能。

卓榮泰說，核三廠2號機停役，台灣將進入沒有核電發電階段，經過計算，停役僅降低3%的備載容量率，而目前台灣日間有12%至15%的備載容量率，夜間也有10%左右，因此縱使減掉3%，備載容量率仍在安全範圍。

至於核三廠命運，卓榮泰提到，為尊重核管法修法內容，在核三廠2號機停役後，核安會必須先制定相對子法，對於未來如何檢查核三廠的安全做實質面的程序問題，雖然過去曾有研議經驗，但能否完全套用至重新啟動上，必須由核安會做技術認定。

待核安會研議完實質程序，卓榮泰表示，後續才會做政策決定，由經濟部跟台電決定是否啟動安全檢查程序，且啟動程序一定時間後，也必須一定時間才能斷定核三廠能否繼續發電。

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他坦言，政府近日與台電、核安會有很多討論，仍無法算出這段研議程序時間要多久，但一定要子法完備後，政府才會有政策決定，來確定如何、要不要，以及何時進入安全檢查程序，因為畢竟牽涉到機組設備更新問題，以及有沒有能力更換都是未定之數。

至於新式核能部分，卓榮泰說，政府對SMR在內的新式核能有所期待，但須滿足核安無虞、核廢有解、社會共識3條件，在此同時政府也會全面積極開發綠電，預計2026年綠電占比將達成20%，也會持續研究地熱、小水力、氫能等發電。（編輯：蘇志宗）1140516

（中央社製圖）