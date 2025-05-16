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核三廠2號機停機 台電：排放白色水蒸汽勿慌

2025/5/16 14:28（5/16 14:36 更新）
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核三廠2號機17日運轉執照屆期，台電表示，依法須於當天結束前完成停機；停機後進行反應爐內核燃料退出相關作業，期間可能有白色水蒸汽排放，為正常現象、無須驚慌。中央社記者黃郁菁攝 114年5月16日
核三廠2號機17日運轉執照屆期，台電表示，依法須於當天結束前完成停機；停機後進行反應爐內核燃料退出相關作業，期間可能有白色水蒸汽排放，為正常現象、無須驚慌。中央社記者黃郁菁攝 114年5月16日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）核三廠2號機明天運轉執照屆期，台電表示，依法須於當天結束前完成停機；停機後進行反應爐內核燃料退出相關作業，期間可能有白色水蒸汽排放，為正常現象，無須驚慌。

台電核三廠2號機5月17日運轉執照屆期，台電今天透過新聞稿表示，依法規要求，必須於運轉執照屆期日當天晚間12時前完成停機工作，預定明天下午1時起開始進行2號機降載停機操作，預估晚間10時完成發電機解聯，晚間12時前完成反應爐停機工作。

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台電指出，2號機停機後，將隨即進行反應爐內核燃料退出相關工作，預計在30日前將反應爐內核燃料全部移出至用過燃料池內；17至19日間可能會有乾淨白色水蒸汽排放至廠房外，為正常操作下正常現象，無須驚慌。

核三廠有2部核能機組，每部機組運轉持照期間均為40年，40年持照屆期之後就必須停止運轉。核三廠1號機持照屆期日為去年7月27日，2號機持照屆期日為今年5月17日。（編輯：吳素柔）1140516

#台電
#核三廠
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