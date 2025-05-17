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核三2號機將停機 台電：燃氣綠能等多元電力調度穩供

2025/5/17 16:36（5/17 17:23 更新）
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圖為核三廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北17日電）台電核三廠2號機40年運轉執照今天到期，中午1時後機組逐步降載，並將於晚間解聯、安全停機，屆時台灣正式進入「非核家園」。台電強調，今年將有4部近500萬瓩大型燃氣機組，及約350萬瓩風電、光電陸續加入供電行列，可確保民眾用電無虞。

台電透過新聞稿表示，核三2號機裝置容量95.1萬瓩、發電占比約3%，因應近年核能機組陸續除役，以及老舊燃煤機組除役、減發，台電自2017年起已陸續啟動大潭、台中、興達等電廠更新改建計畫，增建低碳低空污的燃氣複循環機組，加上近年加速布建的再生能源，再搭配抽蓄水力、儲能及需求面管理等多元調度手段，數據顯示不僅持續穩定供電，也大幅減少空污、下降碳排。

台電指出，今年也將有大潭、興達及台中電廠等4部近500萬瓩大型燃氣機組，及約350萬瓩風電、光電陸續加入供電行列，可確保民眾用電無虞。

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台電說明，核三2號機自1985年5月18日商轉，40年運轉執照期間發電度數至今日累積約2741.6億度。因應執照屆期停機，今天下午1時起逐步降載，約晚間10時系統解聯，並於晚間12時左右進入安全停機狀態。

台電指出，後續反應爐心燃料將退出移至用過燃料池，並進一步推動乾貯設施興建、最終處置場選址及設置等核廢處理事項，盼社會各界支持核廢處置等核後端工作。（編輯：林克倫）1140517

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