覆議核管法？政院：收到三讀條文後審慎研議內容

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（中央社記者賴于榛台北15日電）立法院會日前三讀修正核子反應器設施管制法第6條，延長核電機組運轉年限最長20年，外界關注政院是否提出覆議。行政院發言人李慧芝今天表示，待收到三讀條文，將審慎研議內容。

立法院會13日三讀修正核子反應器設施管制法第6條，延長核電機組運轉年限最長20年，行政院當時指出，修法無涉核三廠2號機，也無相關延役評估規劃。

至於政院是否會針對核管法提出覆議，李慧芝主持行政院會後記者會重申，確保核能發電機組的安全，是國家對民眾最基本的責任，單純修法並無法保證核安，待行政院收到三讀法案條文後將審慎研議內容。

經濟部能源署電力組長夏峪泉指出，核三廠2號機5月17日屆期後，今年一共會有4部大型燃氣機組，總裝置容量達480萬瓩補上，供電無虞。至於重啟核電機組條件，雖然修法已經通過，但仍須待主管機關修訂子法及相關核安檢查要求，且也涉及經費跟期程等事項。

他也強調，核能政策一定要在「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」情況下才能進行。

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此外，立法院會日前三讀紀念日及節日實施條例，新增「4+1」放假日，外界關注政院是否也考量提出覆議。李慧芝解釋，行政院長卓榮泰已多次說明，條文並無違憲，政府將致力面對條文公布後必須做的實質調整，以及對產業的影響。

至於民進黨團今天針對中央政府總預算還有財劃法聲請釋憲，李慧芝說，卓榮泰已經說明，為捍衛憲政機關尊嚴，政院將提出釋憲，目前已蒐集完各部會意見，進行相關行政流程，後續會依據訴訟策略考量，儘速向憲法法庭聲請釋憲。（編輯：萬淑彰）1140515