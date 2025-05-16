周春米：核三廠不可能直接延役或立刻重啟

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）核三廠明天運轉執照屆期，將依法停機。屏東縣長周春米今天表示，核三廠不可能直接延役或立刻重啟，核三、核電是否繼續使用，須先公開透明討論、科學驗證數據及確保安全。

立法院會日前三讀修正核子反應器設施管制法第6條，延長核電機組運轉年限最長20年。台電核三廠2號機運轉執照明天屆期，雖然將依法執行停機工作，但因核管法通過，各界對延役或重啟討論不斷。

周春米今天出席恆春警分局車城分駐所落成典禮時接受媒體聯訪表示，雖然13日立法院通過將核電基礎使用年限從40年延到60年，但不可能三讀通過後馬上重啟、直接延役，沒有程序討論。

周春米說，對於核三、核電是否繼續使用，首先要有公開透明討論，第二要有科學驗證數據，第三要確保安全；日前立法院通過的法案，未在委員會充分討論，沒有問過地方竟見、沒有任何協商，直接舉手表決，沒有留下發言及投票同意或不同意紀錄，是開民主倒車。

周春米表示，沒有看到任何科學數據驗證或說明，沒有確保安全前提，僅透過一個立法院三讀修法就要延役、重啟，萬萬不能接受；屏東好不容易走到非核家園，好不容易恆春半島鄉親不用再受核安危險憂慮，往前走的過程中，更需要民主、安全。

對於核三延役或重啟，地方正反意見不一。家族五代世居恆春頭溝里的張道宏告訴中央社記者，反對原因為台灣人口多、土地小，又有斷層帶，經不起核電災害，核三廠在斷層上風險更高；核廢料始終沒有最終處置方案；即便明天就核電歸零，目前替代方案是可行的；核三反應爐「比光電板更醜」，而且可能永遠都在。此外，只要核廢料還在，台電對地方回饋補助就要繼續。

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支持延役的恆春居民、屏東縣環境保護聯盟理事張怡表示，核三除役後，土地並沒有真正歸還地方，而是大量光電板入侵，衍生炒地皮、電力不穩、破壞景觀等問題，勢必造成觀光產業衝擊、居民居住品質下降；因此傾向以核養綠，也希望有專家作完善評估，確保延役是在安全無虞前提下進行。

也有居民在臉書（Facebook）社團表示，核三與鎮民和平共處多年，一點也不可怕，天價電費才可怕；有人認為，台電對恆春半島4鄉鎮回饋多，關廠後恐將補助縮水；也有人認為，核三廠不僅提供在地工作機會，也促進鎮上消費，對半島貢獻良多。（編輯：吳素柔）1140516