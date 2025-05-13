核管法修正核電續命？經濟部：須待修訂子法才能評估

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（中央社記者曾智怡台北13日電）立法院今天三讀通過核管法第6條條文修正案，賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據。經濟部表示，後續待主管機關（核安會）修訂子法及相關核安檢查要求事項，台電方能進行評估，並強調核能安全是使用核能的最大前提。

經濟部補充，現有運轉執照有效期限為40年，因此核三2號機仍需屆期停機。

立法院會今天三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定期限內申請換發執照；換發的運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

經濟部國營事業管理司透過新聞稿指出，核能發電不同於傳統水、火力電廠，只要中止水流或火力燃料的能量輸入就停止運作，核燃料的連鎖反應一旦啟動就會持續反應，必需透過控制棒及冷卻系統等各項設備外部介入，方能維持核反應穩定可控，以確保安全。

國營司表示，核三廠2號機運轉執照有效期間將於5月17日屆滿，各項設備仍需進行安全評估，若須汰換需進行設備採購，並依據主管機關規範，提出申請與進行核安審查，以確保核能安全為核能使用的最大前提。經濟部在「核能安全」、「核廢料可處理」及「社會有共識」3大前提下，一定會督促台電依有關法令規定辦理。

國營司指出，因核電廠已運作多年，台電需依國際標準，針對核電廠重要設備及結構物件進行通盤性盤點與檢視（安全總體檢）、結構設備組件壽期管理、設備汰換更新，並針對福島事件安全強化及耐震補強評估，且再運轉計畫需經國際同儕及監管單位核安會等審查，並依審查意見改善通過，「單純修法並無法保證核安，亦非使用核電的負責態度」。

另一方面，國營司強調，核能是否能實際延役或再運轉尚須考量核廢料處理及社會共識，社會溝通仍是重要的社會工程，其中朝野共同面對核廢的各階段處理非常重要。

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例如低放射性廢棄物部分，經濟部已在2012年依法選定2處候選場址，但因地方政府拒絕協助辦理公投，導致無法繼續推動；另於2024年5月10日公告放射性廢棄物處置專案辦公室設置要點，以研擬高放射性廢棄物立法相關作業，並積極與NGO等關切核廢處置團體進行討論，期望朝野、中央與地方政府及民眾能共同攜手面對核廢處理議題。

因應核三2號機運轉執照有效期間屆滿，經濟部已請台電預備各項電力供需因應措施，包含今年將陸續上線的大型燃氣機組，有大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩，可確保民眾用電需求。（編輯：張均懋、潘羿菁）1140513