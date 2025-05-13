核管法三讀 核安會：由經部台電決定是否提換照申請

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（中央社記者曾智怡台北13日電）立法院今天三讀修正通過核管法，核電機組得延長運轉年限最長20年。核安會表示，若執照屆期後要繼續運轉，須由經濟部及台電就機組現況，依法規要求並在符合國際安全標準下，評估繼續運轉的安全性、可行性及執行效益，決定是否提出換照申請。

核安會將審視修法對相關法規的影響，做好核電廠各項安全管制工作。

立法院會今天三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定期限內申請換發執照；換發的運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

核安會透過新聞稿表示，台灣在制定核管法之初，即已參照國際核能法規，針對核電廠興建、運轉及除役各階段，訂定相關管制規定。其中，對於核電機組運轉執照期滿要繼續運轉者，亦已明訂提出申請換發執照期限及相關技術評估要求，與先進國家作法相同。

核安會指出，立法院本次三讀通過的核管法第6條修正草案內容，主要是放寬提出運轉執照換發申請期限規定，並且允許執照屆期機組，仍可申請換發運轉執照。

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核安會強調，政府已多次表示，核電的使用要以確保核安、核廢料可處理及社會有共識為前提。若核電廠執照屆期後要繼續運轉，仍須由經濟部及台電公司就機組現況，依照法規要求及採用和國際一致的安全標準與作法，評估繼續運轉的安全性、可行性及執行效益，決定是否提出換照申請。

核安會表示，作為核能安全主管機關，將審視修法對相關法規的影響，並持續本於職責與專業，做好核電廠各項安全管制工作，為民眾安全把關。（編輯：潘羿菁）1140513