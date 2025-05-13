在野拚核電廠延役 卓榮泰：核三廠2號機仍須先除役

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（中央社記者賴于榛台北13日電）核三廠2號機17日除役，立法院在野黨團推動核管法修法，盼讓核電廠延役。行政院長卓榮泰今天透過專訪說，修法後該除役還是要除役，而台灣備載容量率都在10%至15%之間，就算核三廠2號機除役會減少3%，整體仍在安全容量之上。

核三廠2號機將於5月17日除役，在野推動核管法修法，要讓核電廠延役，立法院會預計今天審查「核子反應器設施管制法」第6條修法草案。

「法律白話文」今天播出卓榮泰專訪內容，談到在野擬修核管法，卓榮泰說，修法試圖將核電廠40年壽命延長到60年，這若經過充分討論、民主表決，行政院不會不接受，但縱使修法通過，也不代表核三廠2號機在5月18日後可以繼續運轉。

卓榮泰說，該除役還是要除役，未來若要重啟的話，則必須經過安全檢查的體檢程序，根據台電估算，體檢時間約莫需要3年半，不過台灣沒有重啟體檢的相關經驗，包含地震帶是否影響、設備能否更新、維修零件是否買齊都會在考量範圍。

他強調，台灣沒有缺電，普遍備載容量率都在10%至15%之間，就算核三廠2號機除役會減3%，也是在安全容量之上。根據台電備轉容量率燈號，備轉容量率大於或等於10%，顯示系統供電餘裕充足。

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卓榮泰重申，台灣沒有缺電，就算今天有電的問題，也非靠核三廠解決，而是必須以持續發展多元綠電為主，政府也加速推動興建燃氣機組，正努力讓大林、興達、通霄、台中、協和、大潭等全台6大電廠依序完工，加上民營電廠挹注，台灣在2032年前用電無虞。

他也表示，政府持續推動二次能源轉型，發展多元綠能、深度節能、科技儲能、加強安全電網韌性，此外也會對新能源技術採取開放態度。（編輯：楊凱翔）1140513