在野拚核管法闖關 綠：無共識為表決而表決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院會今天將審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，核能是否延役是嚴肅的政策問題，國會都沒有共識下，社會怎麼會有共識，藍白為表決而表決。

核三廠2號機17日除役，立法院在野黨團推動核管法修法，盼讓核電廠延役。立法院會今天擬處理核子反應器設施管制法第6條條文修正草案。

吳思瑤今天在立法院受訪，媒體問到，藍營拚核管法修法闖關，但昨天立法院教育及文化委員會的朝野協商，有10多個不同版本，討論後無共識，今天仍要表決，是否是協商過水。

吳思瑤表示，民進黨一再強調，對於核能要不要延役，這是嚴肅的政策問題、專業問題，絕對不能當政治問題處理，不要泛政治化。

透過 Google News 追蹤中央社

吳思瑤指出，談到核能，3個前提都要具足，分別是社會有無共識、核能安全不能打折，以及核廢料處置要有最佳解方，這3個條件若無法具足，國民黨為了延役而延役，絕對會影響國家安全、能源穩定，也會使社會對立。

吳思瑤說，核管法已被列為今天院會議程，昨天才快速進行黨團協商，國民黨的版本就有14個，但各版本間對於核能安全、延役時間、申請期程等毫無共識，當國會都沒有共識的情況下，社會怎麼會有共識，然而藍白今天卻要聯手，為了表決而表決。（編輯：楊蘭軒）1140513