核三2號機除役前占3% 台電：台中電廠不需火力全開

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（中央社記者曾智怡台北19日電）針對核三2號機17日停機後影響，台電今天強調，核三2號機原發電占比僅約3%，且早已規劃新增燃氣機組搭配再生能源，增加容量遠超過核三2號機容量，因此對供電影響有限，台中電廠更沒有也不需要火力全開。

台電指出，近年火力電廠空污排放大幅下降近70%，即便核三1號機2024年除役，去年空污排放仍較前1年再減逾8%，而核三2號機停機後，台電估今年空污排放亦可望持續下降。

台中市長盧秀燕及環保局今天指台中電廠發電增加50%及火力全開，台電透過新聞稿澄清，完全是誤解的錯誤資訊。

台電指出，盧秀燕指16日發電3000MW，18日發電4500MW，增加50%，事實上是將16日與18日夜間不對等比較，且並非台中電廠夜間增加發電，而是日間因為有太陽光電才可減少發電；若沒有太陽光電，在用電需求相同的狀況下，日間也一樣要增加發電。

台電也強調，遵守「台中電廠非空污季運轉不超過9部」的承諾，不會火力全開。

台電數據顯示，與核三2號機發電能力相同的核三1號機於去年7月停機，比較核三1號機停機前後台中電廠發電量，去年與今年同期（1到4月）分別為81.1億度及69.5億度，意即核三1號機停機前後，中火發電量仍減少超過1成，顯見核三2號機停機也不會增加台中電廠發電。

空污方面，台電說明，伴隨發電與空污防制科技的進步，發一樣的電，空污、碳排已明顯減少，這也是近年「以氣代煤」持續推動低碳、低空污燃氣複循環機組，及加速布建無碳綠能的能源轉型趨勢。

台電表示，從實際結果來看，台電火力電廠空污排放量從2016年10.7萬公噸，降到2024年3.4萬公噸，減幅近70%；碳排部分，電力排碳係數從2016年每度電排碳0.530公斤，降至2024年0.474公斤，降幅亦超過10%。

台電指出，2016年核能發電占比超過10%，但發電的空污、碳排比目前多，而近年核能機組除役，空污、碳排仍持續下降，顯示核能並非所有問題的解答，更有核廢問題需長遠面對；而空品實際受污染源、地形與大氣條件多重複雜影響，部分公眾人物長期信奉將空污單一歸因於火力電廠的迷思，無助空品問題解決。

台電重申，穩定供電仰賴多元能源，沒有單一能源是萬靈丹，扭曲火力發電為「髒電」，卻無視核能發電也面臨核廢料處理問題，無助台灣穩定供電與空品改善。

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此外，針對部分聲稱代表台電基層員工的核能民團，指核三2號機停機導致澎湖尖山電廠被迫幫忙本島供電，台電澄清，台澎間設有海底電纜，主要用於白天自澎湖回送過剩再生能源，並在遇突發事件可由本島供電救援，平時澎湖用電主要由在地電廠自發自用。

例如17日澎湖用電創今年5月新高，晚間尖峰用電約8萬瓩，皆由尖山電廠發電供應，電力無回送台灣本島，意即並無所謂本島燒不夠請澎湖幫忙的狀況。（編輯：潘羿菁）1140519