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總統：指示國安團隊向在野黨主席簡報重要國安情勢

2025/5/20 10:08（5/20 11:16 更新）
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民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席朱立倫（右）4月22日在台北出席「把民主還給台灣：在野領袖峰會」。（中央社檔案照片）
民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席朱立倫（右）4月22日在台北出席「把民主還給台灣：在野領袖峰會」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北20日電）總統賴清德今天說，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

賴總統就職週年談話重點一次看

賴總統今天就職滿週年，他上午在總統府敞廳發表談話，向民眾報告一年成果與未來擘劃。

賴總統表示，民主是台灣的價值，也是國力的展現。台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在則是亞洲民主的燈塔。

他說，過去，許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在的年輕世代，用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元的台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣。

賴總統說，他相信，沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值。

他說，台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成。「我們不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結。」

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總統表示，他始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決。過去一年，面對國內的政治局勢，朝野政黨共組「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，展現民主台灣團結一致，共同深化台美關係；他也依照憲法賦予總統的職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作。

賴總統強調，他始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。（編輯：楊凱翔）1140520

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總統賴清德（圖）20日在總統府敞廳發表就職週年談話表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日
總統賴清德（圖）20日在總統府敞廳發表就職週年談話表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日
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