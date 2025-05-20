賴總統就職週年談話 先向三峽重大車禍罹難者致哀
2025/5/20 09:50（5/20 10:01 更新）
（中央社記者葉素萍、賴于榛台北20日電）總統賴清德今天發表執政週年談話，他先對三峽重大車禍罹難者與家屬致哀，也期盼傷者早日康復。他說，中央與地方會攜手合作，盡速釐清事故發生原因，檢討改進，避免不幸再度發生。
賴總統今天就職滿1週年，他上午在總統府敞廳發表談話，向民眾報告一年成果與未來擘劃。
賴總統談話一開始，先提到昨天在新北三峽北大國小校區外，發生慘痛的重大交通事故，造成多人傷亡。
透過 Google News追蹤中央社
賴總統說，行政院在第一時間成立專案小組，他昨晚也前往探視傷者，後續中央相關部會與地方政府會攜手合作，積極協助家屬，並盡速釐清事故發生原因，檢討改進，避免不幸再度發生，他要向罹難者與家屬致上最深哀悼，也期盼傷者早日康復。
新北市三峽區國成街與國光街口昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自小客車，不明原因衝撞多名路人，直到自撞中央分隔島才停下，造成3死、12傷。（編輯：楊凱翔）1140520
延伸閱讀賴總統卓榮泰探視三峽車禍傷者 籲給予最好醫療照顧三峽重大車禍3死12傷事件彙整 78歲駕駛闖紅燈高速衝撞學生行人新北三峽車禍涉肇事駕駛嚴重氣血胸 待意識清醒釐清案情目擊三峽車禍 國中生：車從後方衝出來 安全帽碎片在空中飛
- 2025/05/20 08:09
- 2025/05/19 20:04
- 2025/05/19 17:17
- 2025/05/19 14:21
- 2025/05/19 13:40
- 2025/05/19 12:39
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀