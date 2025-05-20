賴總統就職週年談話 先向三峽重大車禍罹難者致哀

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北20日電）總統賴清德今天發表執政週年談話，他先對三峽重大車禍罹難者與家屬致哀，也期盼傷者早日康復。他說，中央與地方會攜手合作，盡速釐清事故發生原因，檢討改進，避免不幸再度發生。

賴總統今天就職滿1週年，他上午在總統府敞廳發表談話，向民眾報告一年成果與未來擘劃。

賴總統談話一開始，先提到昨天在新北三峽北大國小校區外，發生慘痛的重大交通事故，造成多人傷亡。

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賴總統說，行政院在第一時間成立專案小組，他昨晚也前往探視傷者，後續中央相關部會與地方政府會攜手合作，積極協助家屬，並盡速釐清事故發生原因，檢討改進，避免不幸再度發生，他要向罹難者與家屬致上最深哀悼，也期盼傷者早日康復。

新北市三峽區國成街與國光街口昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自小客車，不明原因衝撞多名路人，直到自撞中央分隔島才停下，造成3死、12傷。（編輯：楊凱翔）1140520