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賴總統就職週年談話全文 宣布將向在野黨主席簡報國安情勢
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賴總統就職週年談話全文 宣布將向在野黨主席簡報國安情勢

2025/5/20 09:55（5/20 09:59 更新）
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（中央社台北20日電）總統賴清德就職滿一週年，今天上午在總統府敞廳以「迎風轉型 穩健前行」為題發表談話，他宣布將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

以下為總統談話全文：

蕭美琴副總統、潘孟安秘書長、何志偉副秘書長、張惇涵副秘書長，現場媒體朋友，還有線上收看直播的國人同胞，大家早安，大家好。

昨天，在新北三峽北大國小校區外，發生慘痛的重大交通事故，造成多人傷亡。行政院在第一時間成立專案小組，我昨晚也前往探視傷者，後續中央相關部會和地方政府，會攜手合作，積極協助家屬，並儘速釐清事故發生原因，檢討改進，避免不幸再度發生。在這裡，我要向罹難者和家屬致上最深的哀悼，也期盼傷者早日康復。

政府的目的就是要服務人民，感謝台灣人民的託付，一年前的今天，我肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。我要感謝所有國人同胞，這一年來，跟政府攜手合作，共同克服種種挑戰，讓國家持續向前邁進。

面對全球關注，也是影響國人最重要的三大挑戰：氣候變遷、健康促進、以及社會韌性，我在總統府成立了三個委員會，目前都有了階段性的成果。

我們接軌國際，透過各部會「由下而上」的自主計畫，再由行政院淨零小組，「由上而下」，提出六大部門、20項減碳旗艦計畫，預計到2030年，政府將持續投入突破1兆元淨零轉型預算，並且，帶動民間綠色投籌融資，至少達到5兆元，邁向2035年減碳百分之38加減2的國家減碳新目標。

台灣的空氣品質已經逐漸改善，PM2.5年平均濃度，從2015年的21.82，下降到現在的12.8。今年開始，台灣正式實施碳費制度，我們會目標堅定、腳步穩健、策略靈活地，落實2050淨零轉型的願景，和全球一起，追求永續成長、繁榮發展。

同時，為了因應全球後疫情時代的挑戰，興建國家級防疫中心，強化防疫中樞；為了促進全民健康，普篩癌症，成立「癌症新藥基金」，並啟動五年489億的「健康台灣深耕計畫」，今年的健保總額更大幅增加712億元，讓健保永續發展。我們要打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強、也讓世界擁抱台灣。

我們更努力強化全社會防衛韌性，除了持續盤整國家級項目的整備、舉行實地驗證；也整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，來團結國人抵抗分化，保護我們珍視的自由民主生活方式。而最近行政院編列4100億元特別預算，其中1500億元，更是要來提升國家韌性，也期待朝野都能夠支持。

在國家前進的道路上，挑戰和難關會一再出現。上個月初，美國宣布新的關稅政策，我提出了五大因應策略，並且啟動產業傾聽之旅，希望攜手產業界突破挑戰，開創新的契機。

行政院也在最快的時間內，整合各界意見，提出「強化安全韌性特別條例」，並將運用歲計賸餘，編列4100億元的特別預算，除了支持產業與安定就業，更要強化經濟、照顧民生、提升國土安全韌性，讓台灣產業在變局中，持續穩健前行。

尤其，我們跟產業界的座談中，各行各業紛紛主張不要調漲電價，支持政府撥補台電，弭平從COVID-19疫情到俄烏戰爭以來，台電補貼民生和產業用電的虧損，來健全台電的財務、以穩定電價，也期待朝野合作通過行政院的特別預算。

百工百業也都希望維持供電穩定。其實，能源安全就是國家安全，因此，確保供電穩定，同時開發多元綠能，不論過去或未來，都是政府重中之重的工作。

除了電價議題，近期，國人也都非常關注台美關稅談判情況，經過前一輪的實體磋商後，仍在持續進行當中，過程順利。政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業等三大原則，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發，會快慢有序、有為有守，爭取最好的談判結果。

台灣和全球民主夥伴共享民主的價值，並且遵循自由市場原則，共榮發展，這是我們最大的本錢，也是廣大台商釋放活力與能量的保護傘，更是我們和威權體制最大的區別。

長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作，也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合。正如同聖經說：「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」。朋友之間，互相切磋，能夠磨掉缺點，展現優點，即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚。

現在，台灣的市場在全球，舞台在國際。未來，我們會堅持以民主的信念，拓展多元市場。

第一，台灣的經濟路線很清楚，我們會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。近年來，台灣除了跟菲律賓、印度、越南及泰國等國家更新投資保障協定，也與加拿大簽署了「投資促進及保障協議」。未來，我們會繼續努力，與友盟國家簽署投資保障協定，以及避免雙重課稅協定。

第二，台灣的貿易策略很清晰，我們將擴大和美國以外，更多民主自由國家的市場連結，行銷全世界。因此，我們除了與美國完成簽署，「台美21世紀貿易倡議」首批協定，也與英國簽署了，「提升貿易夥伴關係協議」，並且積極跟其他國家洽簽貿易協定，同時持續爭取加入CPTPP等區域經濟整合。

第三，台灣的經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級，兼備強化軟體發展與生產製造。

我們也要繼續發揮台灣優勢，吸引國際廠商來台投資合作。這幾年來，美商英特格高雄新廠、美光台中四廠，以及Google在台灣設立的海外最大研發中心，都陸續啟用。超微、輝達和美國雲端運算大廠，持續布局台灣，輝達昨天也宣布將在台灣設立海外總部。透過這些跨國合作，引進國外先進技術、參與國際研發，我們將打造台灣成為更堅韌的經濟體。

未來，政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。對外，我們要放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

對內，我們要深耕在地供應鏈，強化產業因應變局的能力，政府將提升國發基金功能，達到產業再造的目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升產業國際競爭力，鞏固國內產業的根基。

各位國人同胞，民主是我們的市場、是我們的價值，也是我們國力的展現。台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在，我們是亞洲民主的燈塔。

過去，許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在的年輕世代，用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元的台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣。

我相信，沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值。

台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成。我們不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結。

我始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決。過去一年，面對國內的政治局勢，我們透過朝野政黨，共組祝賀美國總統就職代表團，展現民主台灣團結一致，共同深化台美關係；我也依照憲法賦予總統的職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作。

我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此，我將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，我們都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

今天稍晚，台北國際電腦展就要開幕。這場展覽，國際高度關注，因為台灣是世界的矽島，撐起全球經濟和人工智慧的神經中樞，全世界重要的科技界人士都來到台灣。

回顧過去，這個展覽，最初只是在台北松山機場旁的小型展覽，但40多年來，規模不斷擴大，如今更標誌著全球科技創新發展的重要里程碑。

這就是台灣故事的縮影，也是台灣人民共同的成就。現在的台灣，已經是世界的台灣。無論在全球科技發展、國際供應鏈分工、世界經貿交流、區域安全事務，台灣都是舉足輕重、不可或缺的關鍵角色。

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各位國人同胞，面對挑戰，我們不退縮；面對未來，我們勇往直前。「三分天註定，七分靠打拚」，我們會堅持團結，用台灣人的韌性、不服輸的幹勁，迎風轉型、穩健前行，這就是我們台灣人的精神。

我們繼續團結打拚，以堅定的步伐迎接挑戰，讓台灣成為世界之光、世界和平的舵手、更是世界繁榮的推手！謝謝大家。1140520

影片來源：中央社
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賴清德
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