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賴總統就職週年前夕接受「嵐」櫻井翔專訪 透露對中國危機感

2025/5/20 08:09（5/20 08:27 更新）
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總統賴清德（右）在就職週年前夕，接受日本天團「嵐」成員櫻井翔（左）的專訪。（圖取自日本電視台網頁news.ntv.co.jp）
總統賴清德（右）在就職週年前夕，接受日本天團「嵐」成員櫻井翔（左）的專訪。（圖取自日本電視台網頁news.ntv.co.jp）
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（中央社記者楊明珠東京20日專電）總統賴清德接受日本天團「嵐」成員櫻井翔的專訪內容，19日於日本電視台（NNN）播出，賴總統表示，「中國的威脅是國際問題，殷盼美日及民主陣營共同阻止中國發起戰爭」。

日本電視台規劃二次世界大戰結束80週年專題「勿使現在變戰前」，5月18日起的一週以「日本周邊有事」為題，探討地區局勢。櫻井翔身為日本電視台新聞節目「news zero」的傳播員（messenger），18日在總統府專訪賴總統，內容於19日晚間報導

櫻井翔向日本觀眾介紹時表示，「這是外國電子媒體首度專訪賴總統，我有點緊張」。節目一開始播出台北101大樓。櫻井翔說，「這曾是世界第一高大樓，是台灣經濟發展的象徵」。隨後鏡頭轉至建築歷史逾百年的總統府。

櫻井翔走進總統府見到賴總統時以中文自我介紹。賴總統說：「認識你很久了，你在台灣非常受歡迎。」被櫻井翔問及就職總統一週年的心情，賴總統答說：「去年520我就職總統，我立志壯大國家，我一定會全力以赴，團結國人。持續壯大國家，這就是我現在的心情。」

節目旁白介紹，賴清德原本是醫師，成為政治家之後，歷任台南市長、副總統等職，去年就任第16任總統。鑑於中國對台統戰滲透愈來愈嚴重，賴總統今年3月將中國定位為「境外敵對勢力」。4月中國在台灣周邊大規模軍演，兩岸關係緊張局勢升高。

櫻井翔問：「二次世界大戰結束將屆滿80週年，有人認為兩岸可能會發生衝突，您認為會嗎？」

賴總統表示，全世界都意識到中國試圖改變基於規則的國際秩序，而併吞台灣只是第一步，萬一台灣遭到侵略，全球的供應鏈將遭阻斷，因此一定要避免台灣海峽發生衝突。

櫻井翔問：「美國前總統拜登（Joe Biden）任內說會協防台灣，但現任總統川普（Donald Trump）未明言。萬一兩岸衝突，美國會協防台灣嗎？」

賴總統說：「拜登總統和川普總統對媒體說的內容不同，但不論是拜登政府或川普政府，台美關係都不斷地在增強。」

被問及避免衝突該做何準備，賴總統表示，「我們從二戰可以記取很多教訓，台灣要加強國防實力，嚇阻的效果可實現和平，以備戰來避戰，追求和平就是避免戰爭發生」。

節目旁白提到，台灣為了避戰，要加強國防實力，正在開發「無人武器」。

櫻井翔問及「為何台灣急著開發無人武器？」賴總統說：「有兩個目的，第一是基於國家安全保障的需要；第二是基於產業發展。」

節目旁白介紹，無人武器可遠距操作、自動操作。台灣致力的不僅是開發空中的無人載具。日本電視台節目記者19日還到高雄的港口參觀台船研發的無人船。

台船人員介紹，「這種無人船除了衛星系統及舷外發動機之外，其他全是台灣製。要確保『無紅色供應鏈』，以防兩岸發生衝突時，我們買不到所需的設備」。

賴總統受訪還表示，「台灣不會侵略中國，開發無人武器只是為了自我防衛」、「期待台日在無人載具產業上能夠合作」、「如果台日能合作，對台海的和平穩定、印太地區的安全，以及台日產業的發展都有助益」。

對台日交流發展的期待，賴總統說：「台日每當發生大地震等災變時就互助，不僅是鄰居而已，有著像家人般的感情，這是很可貴的。希望台日關係今後能像兄弟一樣，台灣人民和日本國民像家人一樣。台灣有事就是日本有事；日本有事就是台灣有事。相互扶持，克服各種困難，追求更美好的未來。」

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賴總統還說：「不僅是災害應對，為了避戰，台灣需日本的協助。中國併吞台灣只不過是第一步，最終的目的就是要改變基於規則的國際秩序。中國的威脅是國際問題，殷盼美日及民主陣營共同阻止中國發動戰爭。預防比治療還重要。」

櫻井翔在報導最後表示，「在一個小時半的專訪中，賴總統完全沒看稿，在口譯員翻譯時，也和我視線相對，我沒感受到壓迫感。賴總統說台日關係像家人般很可貴時，給我溫和的印象，但在講到與中國的緊張關係時，眼神銳利，動作變強，透露出對中國的危機感。我感受到賴總統想對日本傳達訊息」。（編輯：唐聲揚）1140520

影片來源：日テレNEWS
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