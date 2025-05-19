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賴總統520談話3元素 民主台灣韌性精神訴求團結

2025/5/19 20:04（5/19 20:39 更新）
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總統賴清德就職一週年，20日上午將在總統府發表執政週年「迎風轉型、穩健前行」談話。圖為賴總統2024年發表就職演說前向民眾揮手致意。（中央社檔案照片）
總統賴清德就職一週年，20日上午將在總統府發表執政週年「迎風轉型、穩健前行」談話。圖為賴總統2024年發表就職演說前向民眾揮手致意。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統賴清德就職一週年，明天上午將在總統府發表執政週年「迎風轉型、穩健前行」談話，涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」3元素，接著將出席台北國際電腦展開幕典禮，下午將軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁伉儷訪台。

據指出，賴總統520當天行程包括「執政成績檢視、經貿布局放眼全世界、外交友邦穩固邦誼」3主軸。

明天5月20日，賴總統就職滿一週年，根據總統府規劃，賴總統明天上午9時30分將在總統府敞廳舉行記者會，發表執政週年談話並接受媒體提問。

賴總統隨後預計10時30分抵達由外貿協會主辦的「2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮」，與行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝等執政團隊一起主持儀式並參觀展場。賴總統明天下午將以軍禮歡迎友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps）伉儷訪台，並舉辦國宴招待訪賓。

知情人士表示，賴總統明天記者會致詞題目為「迎風轉型、穩健前行」，談話聚焦就任第一年如何在挑戰中前行，包括成立三大委員會，以及價值外交、出訪太平洋三島國外交任務、應對美國關稅、朝小野大等，365天日復一日在國家前進的路上，挑戰和難關一再出現，但台灣精神就是在困難中展現韌性，危機化為轉機找到立足優勢。

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據指出，總統致詞涵蓋3元素「民主台灣、韌性精神、訴求團結」，將談到佈局全球的台灣經濟轉型之路，預料將針對台灣經濟體質如何從過於依賴出口逐步調整成多元兼顧，尤其是過於依賴高科技產業出口的經濟成長模式，朝向建立更有競爭力也可以永續的台灣經濟發展模式，兼顧出口與內需。

知情人士表示，賴總統選在執政週年記者會，向民眾報告一年成果與未來擘劃，也宣告執政第二年的迎風轉型之路，將穩健步伐持續前行。（編輯：謝佳珍）1140519

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