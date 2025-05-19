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帛琉總統惠恕仁訪台 20日接受總統軍禮歡迎

2025/5/19 20:22（5/19 20:31 更新）
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帛琉共和國總統惠恕仁伉儷（Surangel S. Whipps, Jr.，左9、左7）19日率團訪台，外交部長林佳龍（右7）親自接機。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月19日
帛琉共和國總統惠恕仁伉儷（Surangel S. Whipps, Jr.，左9、左7）19日率團訪台，外交部長林佳龍（右7）親自接機。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月19日
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（中央社記者楊堯茹台北19日電）友邦帛琉共和國總統惠恕仁今天率團訪台，外交部長林佳龍親自接機以表歡迎，惠恕仁明天將接受總統賴清德軍禮歡迎、出席國宴，在台期間將與賴總統共同見證台帛簽署「技術合作協定」與「外交人員訓練及交流合作協定」。

外交部晚間發布新聞稿指出，太平洋友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）應政府邀請，於19日至24日率團來台國是訪問，團員包括帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、基礎建設及工業部長歐比揚（Charles Obichang）及人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）等12人，外交部長林佳龍晚間代表政府前往接機，表達台灣誠摯歡迎。

外交部說明，台帛歷來高層交流密切，賴總統曾於去年12月訪問帛琉，林佳龍隨後於今年1月擔任總統特使率團訪問帛琉，除出席惠恕仁就職典禮外，同時也積極在「總合外交」下持續推動帛琉「榮邦計畫」，協助帛琉強化以觀光旅遊產業為主的經濟韌性。

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外交部表示，此行是惠恕仁當選連任以來首次國是訪問，進一步彰顯台帛兩國緊密合作夥伴關係，並於5月20日接受總統軍禮歡迎、出席國宴，以及與賴總統共同見證台帛簽署「技術合作協定」與「外交人員訓練及交流合作協定」，並參訪台灣相關產業，促進台灣與帛琉於各相關領域的合作，持續深化兩國邦誼。

外交部說，台帛建交26年來，兩國關係篤睦，外交部將在既有良好合作基礎上，持續推動「榮邦計畫」，結合台灣產業優勢協助帛琉永續經濟發展，共同促進台帛友好邦誼及印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：林興盟）1140519

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