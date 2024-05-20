賴清德蕭美琴520就職典禮 直播這裡看[影]
2024/5/20 07:51（5/20 08:47 更新）
影片來源：中央社
（中央社網站20日電）第16任總統副總統就職典禮今天上午9時在總統府及府前登場，新任總統賴清德就職演說受到國內外高度關注；來自海外的貴賓多達51團、508人。
在野黨國民黨籍的立法院院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、民眾黨主席柯文哲等人也將出席。
您可透過中央社影音頻道直播，同步線上參與國家年度盛事。以下為您整理今日上午就職典禮儀節及相關活動：
8時45分 第15任總統蔡英文與友邦元首等外賓握別
9時 第16任總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓就職典禮
9時10分 就職慶祝大會開始、國軍樂儀隊進場
9時20分 新任／卸任總統向群眾致意
9時36分 表演節目：part1共織台灣、part2 民主前行
10時55分 國軍禮砲、領唱國歌
10時58分 總統就職演說
11時23分 空中分列式向元首致敬、大合唱、雷虎小組衝場
11時30分禮成
（編輯：鄭懿君）1130520
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