本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰3/31
首頁 / 政治

卓榮泰就任行政院長 宣示強力打詐、不放棄非核家園

2024/5/20 14:00（5/20 14:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院20日舉行聯合交接典禮，卸任行政院長陳建仁（左）將印信交接給新任行政院長卓榮泰（右），由副總統蕭美琴（中）主持監交。中央社記者王騰毅攝 113年5月20日
行政院20日舉行聯合交接典禮，卸任行政院長陳建仁（左）將印信交接給新任行政院長卓榮泰（右），由副總統蕭美琴（中）主持監交。中央社記者王騰毅攝 113年5月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、游凱翔台北20日電）新任行政院長卓榮泰今天宣示打詐，期盼立法院早日通過打詐4法，要讓想騙的不敢騙、已經騙的會被抓，騙到手的沒得花。他也說，政府將持續穩定安全供電、發展綠能，且不會放棄非核家園。

行政院今天舉行卸任、新任行政院長，以及行政院所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮，會後內閣團隊將拍攝大合照；副總統蕭美琴則出席監交新任、卸任行政院長交接印信，並致詞。

卓榮泰說，謝謝卸任行政院長陳建仁打下堅實基礎，雖然他沒有聖光，但一定會學習陳建仁的溫暖，並繼續發揚，靠溫暖力量讓台灣產生很大力量，面對國內各種挑戰。

卓榮泰宣示，未來內閣首重五打七安，面對黑金槍毒詐一樣都不放，也希望立院盡快通過打詐四法，讓行政團隊有工具打擊詐騙，才能讓「想騙的不敢騙、已經騙的會被面對打詐想騙不敢騙、已經騙的會被抓，騙到手的沒得花」，部會應該展現決心跟毅力，否則民眾未來不會再給機會。

他也說，台灣經濟已經是成為國際不可或缺一部分，政府有責任打造更穩定的經濟發展環境，也會持續穩定安全供電，繼續發展綠能，且追求的非核家園永遠不可放棄，這樣才能對地球負責，對後代子孫盡責。

卓榮泰也提到，花蓮強震復原方案、預算都已出爐，接下來就是要執行，政府會永遠跟花蓮站在一起，將從今天起徹底執行。（編輯：蘇龍麒）1130520

延伸閱讀
賴清德總統就職演說：打造民主和平繁榮的新台灣【全文】賴清德：對詐騙零容忍 打詐是最優先施政賴總統：推動第2次能源轉型穩定供電 發展多元綠能卓榮泰：秉持誠意與國會溝通 優先推無爭議法案
卓榮泰
陳建仁：我與大家都是小蠟燭 點燃自己就能照亮台灣行政院長交接 蕭副總統：盼卓榮泰無縫接軌推動國政
陳建仁
賴總統就職演說提台灣79次 數度被熱情掌聲中斷首次519白色恐怖記憶日 陳建仁盼轉型正義持續
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
行政院長交接 蕭副總統：盼卓榮泰無縫接軌推動國政
172.30.142.67
更多編輯台推薦新聞：