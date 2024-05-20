卓榮泰就任行政院長 宣示強力打詐、不放棄非核家園

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（中央社記者賴于榛、游凱翔台北20日電）新任行政院長卓榮泰今天宣示打詐，期盼立法院早日通過打詐4法，要讓想騙的不敢騙、已經騙的會被抓，騙到手的沒得花。他也說，政府將持續穩定安全供電、發展綠能，且不會放棄非核家園。

行政院今天舉行卸任、新任行政院長，以及行政院所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮，會後內閣團隊將拍攝大合照；副總統蕭美琴則出席監交新任、卸任行政院長交接印信，並致詞。

卓榮泰說，謝謝卸任行政院長陳建仁打下堅實基礎，雖然他沒有聖光，但一定會學習陳建仁的溫暖，並繼續發揚，靠溫暖力量讓台灣產生很大力量，面對國內各種挑戰。

卓榮泰宣示，未來內閣首重五打七安，面對黑金槍毒詐一樣都不放，也希望立院盡快通過打詐四法，讓行政團隊有工具打擊詐騙，才能讓「想騙的不敢騙、已經騙的會被面對打詐想騙不敢騙、已經騙的會被抓，騙到手的沒得花」，部會應該展現決心跟毅力，否則民眾未來不會再給機會。

他也說，台灣經濟已經是成為國際不可或缺一部分，政府有責任打造更穩定的經濟發展環境，也會持續穩定安全供電，繼續發展綠能，且追求的非核家園永遠不可放棄，這樣才能對地球負責，對後代子孫盡責。

卓榮泰也提到，花蓮強震復原方案、預算都已出爐，接下來就是要執行，政府會永遠跟花蓮站在一起，將從今天起徹底執行。（編輯：蘇龍麒）1130520