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行政院：不放棄非核家園 努力解決北部用電量大問題

2024/5/23 16:06
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（中央社記者賴于榛台北23日電）總統賴清德就職演說提及政府將推動2次能源轉型，行政院今天說，政府不放棄非核家園目標，而為打造穩定經濟發展環境、持續穩定安全供電，將續發展綠能，同時努力解決北部用電量大於發電量的情形。

賴總統在520就職演說表示，大家需要穩定供電，因此政府將推動2次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統韌性；行政院長卓榮泰也在交接時宣布，政府不會放棄非核家園。

面對各界關注政府能源政策，行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會時表示，為了對地球以及後代子孫盡責，政府不會放棄追求非核家園，但為打造穩定的經濟發展環境，持續穩定安全供電，政府將持續發展綠能，且會強化電網、電力系統韌性，並未來會努力解決北部用電大於發電、仰賴中南部支援的問題。

他強調，民進黨政府長期關注能源轉型如何永續、推進綠能發展，政府將持續依法追求非核家園。

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不過，在野黨已提出核電延役的修法草案，陳世凱說，尊重立法院對於核電的建議，或是未來可能形成的立法程序，政府會持續推動綠能發展，維護並管控用電韌性。

此外，在野黨也提出「花東快速公路建設特別條例」草案，陳世凱表示，政府資源分配希望讓台灣均衡發展，而重大建設除了均衡外，還要通盤考量財政與工程，政府對花蓮發展一定會編列足夠預算，且相關預算正在增加中，希望儘速完成。（編輯：蘇志宗）1130523

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