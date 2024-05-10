桃園停電機率高原因一篇看懂 饋線跳脫其實是保護機制

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（中央社網站10日電）桃園市自4月中旬以來發生多次停電事故，台電指出，全台饋線1萬餘條，在桃園就有1109條，因饋線占比高，事故停電發生機率自然較高。究竟桃園多次停電原因是什麼？饋線是什麼？為什麼會發生饋線跳脫？中央社整理相關資訊帶你了解。

桃園為何最近停電頻傳？

4月16日桃園大園、中壢青埔、藝文特區等地逾萬戶先後停電，接著17、18日平鎮區、龍潭區、桃園區也發生停電事故，台電說明這3天事故是因高壓電纜故障饋線跳脫、雷雨天氣不佳導致。

4月20日、30日以及5月3日、5日桃園再因饋線跳脫導致部分區域停電，另外天災、人為事故等外力因素也導致停電事故頻傳，包括5月1日暴雨導致樹木壓斷電桿、6日桃園航空城統包商施工拉斷電桿、7日民間吊車誤觸電纜、8日車輛撞壞電桿等。

針對頻繁停電所引起的缺電疑慮，台電澄清，近期的停電事故都在短時間內透過搶修恢復供電，如果是缺電所致，是無法經由搶修快速復電。

台電發言人蔡志孟9日表示，桃園停電次數已從近年700、800次降至去年的200多次，會持續編列預算落實線路強韌。

饋線是什麼？

當電力從發電廠產生後，必須經過漫長的電線與電壓轉換程序，才能把電力輸送到一般住家。當電壓在69kV以上稱為「輸電線路」，自變電所降壓至22kV、11kV以下的配電線路，就是「饋線」。

全台饋線有1萬257條，線路總長度約41萬公里，線路上共裝設155萬具開關及148萬具變壓器，電桿則有320萬根，當某一處設備遭遇到天災外力或設備故障，就可能引起饋線跳脫，造成停電。

桃園市饋線有多少條？

台電在桃園市建置1109條饋線，占全國約1/10，用電戶有130萬戶。台電指出，桃園地區饋線多，任何一處線路或設備異常即可能造成停電，加上桃園工商發展迅速，新建工程多，線路切換量體大，增加供電風險，近期停電集中在桃園，正是因該地區饋線占比高，停電事故發生機率自然也較高。

饋線跳脫是保護機制

饋線類似一條具備多層安全開關及過載自動斷電功能的延長線，一旦插滿電器並同時使用時，有可能因負載過大而斷電，以確保安全。

根據台電資料，饋線跳脫其實是饋線觸發保護機制，發生原因主要分2大類，第1是供電設備老舊或異常等因素，約占4成；第2是外力、天災與用戶因素所致，約占6成，例如動物誤觸、樹木壓觸、施工不慎挖損都會造成事故短路，此時保護開關便會自動啟動，不讓電力繼續流經受損饋線，避免影響範圍擴大。

桃園停電問題如何改善？

為強化桃園地區供電線路及設備，台電表示已動員投入配電設備巡檢、紅外線檢測及維護汰換等工作，目前共完成300處配電設備巡檢、加裝115具線路故障指示器、改善1處架空不良電纜及樹木修剪改善180平方公尺等。

台電指出，目前已啟動跨區支援計畫，並依環境特性編列預算進行弱點設備汰換、擴建饋線自動化，以及加強鳥害區域阻斷設備等各項改良工程等，讓穩定供電更有感。（編輯：林湘芸、楊婕）1130510