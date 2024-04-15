供電一度降至限電邊緣 台電：地震損傷未修好又遇大潭機組故障

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（中央社記者曾智怡台北15日電）媒體報導晚間全台電力拉警報，最後驚險救回。台電解釋，403地震後確實造成機組損傷，損失和平1號機及台中7號機的發電容量，今晚夜間尖峰前又因大潭8號機故障跳脫，導致夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈。

台電發言人蔡志孟指出，大潭8號機組跳脫時，備轉容量率瞬間掉至3%左右，但立即啟用抽蓄水力與其他機組，並運用需量反應等彈性措施，備轉容量率「一分鐘內拉上來」，目前備轉率維持在約9%。

媒體報導，和平電廠403地震損壞機組未修好，加上中火2部機組破管，下午大潭新8號號機組竟也傳跳機，再少百萬瓩，全台電力拉警報，備轉容量率竟掉到僅剩2.8%，台電本備妥台北、基隆限電計畫，預計晚上7時開始。

報導指出，但最終在水力發電全開，急Call台積電等企業大戶減少用電下，驚險把備轉率拉回到6%，躲過一場「北部停電風暴」。

對此，台電解釋，受403地震影響，除當日造成和平、台中、國光、海湖等機組故障外，目前仍有地震當天受損的和平電廠1號機，因餘震不斷影響修復工作，以及台中電廠7號機也因地震，造成鍋爐管排弱化發生破管停機檢修中；晚間大潭電廠8號機也發生跳脫，但非地震因素導致。

台電每日均會在早上8時召開供電運轉會議，台電表示，中午12時另臨時召開一場會議，確認故障機組修後情況，透過各項緊急調度機制，確保民眾供電安全，並會在週末負載較低時，全面檢修地震對機組的影響。

台電指出，近日全台天氣炎熱，用電量偏高，以今天為例，尖峰負載為3527萬瓩，已與去年5月下旬相當，也是史上4月中旬高峰。

台電強調，太陽光電白天時段維持700萬瓩左右的出力，讓抽蓄機組有餘裕抽水存電，因應今晚機組故障的夜尖峰時段；另透過靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，維持穩定供電的韌性。（編輯：張良知）1130415