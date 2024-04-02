採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

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（中央社記者曾智怡台北2日電）4月電價調漲，用電愈多、電費愈高，如何省電成為民生關注焦點，也意外掀起「時間電價」價差可達10倍的網路謠言，讓台電急忙澄清。究竟何謂「時間電價」？電費如何計算、家庭住戶是否適用？中央社彙整關鍵問答帶您一次掌握。

時間電價是什麼？

「時間電價」顧名思義是依據時間不同，適用不同電價費率。台電為反應尖峰、半尖峰、離峰不同時間的供電成本，訂定不同費率，尖峰時間電價最高，離峰時間最低，希望藉由調整用電時間，將尖峰用電移轉至離峰時間使用，以達充分利用離峰電力目的，同時也能節省電費支出。

目前適用時間電價族群多半是工商業，且用電量達到一定程度者。

台電建議每月用電量高於700度的用戶評估自身用電習慣，若離峰用電時間多，改採「時間電價」，確實可以節省電費。

住家用戶可以採用時間電價嗎？

台電表示，一般住家電費是依用電量計費，用多少電，適用不同級距計費，與用電時段無關；如果沒有申請改用時間電價，就不會依用電時段計費，主要是住宅用戶的傳統電表僅能記錄累進用電量。

台電進一步說明，若用戶選擇改用時間電價，須先裝設智慧電表，裝設費用由台電負擔。用戶只要拿電費單和印章到各區處或服務所，即可申請改用時間電價，台電將派員赴現場換表，亦可先致電諮詢。

台電強調，若選用時間電價，各時段電價費率的價格差距也不會如網路謠言所稱5倍、10倍這麼大；以住家可選用的簡易型時間電價為例，尖離峰價差最大僅約3.5倍。

採用時間電價訣竅

時間電價細分成不同類型，簡易型時間電價分為二段、三段式，適合每月用電700度到4400度的住宅，以及1600度到4400度的小商店。標準型時間電價也有二、三段式可選擇，適合每月用電超過4000度的住宅及小商店，例如理髮廳、早餐店、雜貨店、超商等。

簡易型時間電價二段式。（圖取自台灣電力公司網頁taipower.com.tw）

簡易型時間電價三段式。（圖取自台灣電力公司網頁taipower.com.tw）

假設一住宅用戶每月用電量約800度，可評估選擇簡易型時間電價二段式。每戶每月基本電費新台幣75元，夏月（6月1日至9月30日）平日尖峰時間為上午9時至凌晨12時，每度電5.01元；夏月平日離峰時間凌晨12時到上午9時，每度電只要1.96元；週末全日維持在每度1.96元。

小商店部分，以每月用電1800度的理髮廳為例，基本電費一樣是75元，夏月尖峰時間為下午4時到晚上10時，每度電6.92元；半尖峰時間為上午9時到下午4時、晚上10時到12時，每度電4.54元；離峰時間為凌晨12時起到上午9時，每度電僅1.96元；週末全日均為每度1.96元。

標準型時間電價二段式。（圖取自台灣電力公司網頁taipower.com.tw）

標準型時間電價三段式。（圖取自台灣電力公司網頁taipower.com.tw）

目前住商採用時間電價狀況

全台住商用戶1462萬戶，台電推廣時間電價至今，截至去年底，已有7.6萬戶住宅、13.7萬戶小商店採用時間電價，合計共21.3萬戶。

根據台電統計，去年住宅整體用電量約488億度，其中，選用時間電價戶數用電約15億度；至於小商店用電量約185億度，改用時間電戶數用電近81億度，比例達4成，可見即便選用時間電價戶數仍不多，用電量占比十分可觀。

因應4月新電價上路 省電小撇步攻略

台灣一年四季都很潮濕，台電建議，每隔2至3週定期清理除濕機濾網，可年省下8%用電；且除濕機要放在室內空間中央處、空氣流通、平坦處，使用時也要記得關閉門窗。事實上，只要是有濾網的電器，定期清洗濾網便可維持電器的運作效率，例如冷氣可年省10%用電，空氣清淨機可年省約5%用電。

夏季將至，冷氣溫度設定範圍以26到28度為適宜，並應裝設自動溫控設備，以免過冷而浪費能源。在東西向開窗處，應裝設百葉窗或窗簾，以減少太陽輻射熱進入室內，降低空調負荷及用電量。

日常生活部分，冰箱不要開開關關，裝8分滿最省電；採用LED燈型燈管（泡），較省電燈型燈管（泡）約50%以上用電量；熱水瓶較耗電，改用快煮壺、保溫瓶更省電。（編輯：潘羿菁）1130402