能源政策造成電價漲？ 台電：法國核電占比6成漲更多

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（中央社記者曾智怡台北2日電）國民黨召開記者會批評能源政策造成台電虧損及電價上漲，台電今天表示，俄烏戰爭造成國際燃料暴漲，台電發購電燃料成本已連續兩年高達新台幣6000億元以上，相較戰爭前支出增加超過1倍，而綠電購電支出僅占總支出1成。

台電指出，就連核電占比超過6成的法國，從2020至2023年間，其工業及民生電價累計調幅分別高達160%與22%，並已宣布今年再次調高電價，「建議多蒐集並比較國際間電價的調整情況，可證明能源政策導致虧損的說法為錯誤歸因」。

針對出席記者會學者主張續用核電解決虧損，台電透過新聞稿說明，目前核電仍在運轉，即便以2015年核能占比尚有1成6的能源結構，改以去年的燃料價格計算，燃料支出亦將暴增，每度售電成本將提升至接近4元，與去年每度售電成本差距不大。

此外，記者會也沒有提到核能延役的諸多困難，例如核電廠用過的核燃料棒無法取出，乾貯設施無法興建，尚待地方政府同意，以及核廢料的處理需取得社會共識等事實。

對於出席立委質疑政府已補貼，為何還要漲電價，台電說明，國際電業營運皆受燃料價格暴漲衝擊，各國採取多元措施因應，包含電價適度調整，或採取政府直接補貼電業、政府增資等綜合性方式維持電業營運。

台電強調，此次電價調整方案已將政府補貼納入考量，並主要以出口導向的產業做為調漲對象，近3年也細緻調整，避免一次漲足方式努力降低電價調整對民生的影響。（編輯：林淑媛）1130402