國民黨批電價上漲因錯誤能源配比 籲賴清德提對策

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（中央社記者游凱翔台北2日電）電價4月起上漲，國民黨上午召開記者會表示，台電漲價的原因是錯誤能源配比，政府沒有做好綠電合理分配比例，能源政策沒有改善前，電價調漲將惡性循環，呼籲總統當選人賴清德提出自己的能源政策。

國民黨上午針對電價上漲召開記者會，台北市議員柳采葳、立法委員張嘉郡、中央研究院經濟研究所兼任研究員梁啟源等人出席。

柳采葳指出，很多店家貼上漲價公告，舉凡知名牛肉麵店、美髮業都是；她認為，政府選前限制物價，包裝自己是苦民所苦的政黨，一旦當選，馬上撕掉苦民所苦包裝，說尊重市場機制，不漲電價，台電會破產，所以不得不漲。

柳采葳質疑，台電虧損嚴重主因在綠電太貴，政府沒有做好綠電合理的分配比例，能源政策沒有改善前，電價調漲將一直惡性循環。因此她要求，總統當選人賴清德應說清楚能源政策，要配合蔡政府錯誤能源政策走下去，還是要提出自己的能源政策，否則民心不安，只會無限循環痛苦下去。

張嘉郡強調，台電漲價的原因是錯誤能源配比，俄烏戰爭就讓民進黨能源配比崩盤，中油又賣給台電兩倍貴的天然氣，民進黨不檢討能源配比，再多的超徵稅收都不夠補。2022年迄今，已補貼台電4001億元，電價還是漲，奉勸民進黨勿一意孤行，為選前凍漲、選後飆漲的騙票行為道歉。

梁啟源則指出，台電2022年虧損2272億元，2023年虧損1895億元，今年預計虧損2124億元，雖然國際能源價格上漲是虧損原因，但2022年電價調漲外，中油補貼發電業2000億元，政府也投入400億元電價平穩基金，再補貼燃料費用，總共補貼2900億元，基本上已將國際能源價格上漲的因素大部分都抵掉，但台電仍持續虧損。

梁啟源提到，2023年國際油價只漲14%、煤價漲27%、氣價只漲9.4%，但電價累計調幅接近20%，台電還是虧損，顯然不是國際能源價格上漲可以解釋，而是與能源轉型政策有關。（編輯：翟思嘉）1130402