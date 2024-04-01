新電價上路 龔明鑫：隨時了解物價情況

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（中央社記者范正祥台北1日電）新電價4月1日起上路，民生用電及產業用電全面調漲。立委質詢關切電價調漲是否會推升物價，國發會主委龔明鑫今天在立法院答詢時說，國發會是物價督導的幕僚機關，隨時都會了解物價的情況。

立法院經濟、交通委員會聯席會議今天審查環島高速鐵路建設特別條例草案，龔明鑫列席並備質詢。

國民黨立委呂玉玲質詢時關切新電價今天起上路，她指出儘管政府相關首長強調漲電費不能成為漲物價的藉口，但仍令人質疑是否真的能夠如此，畢竟業者在成本考量下恐怕仍會調漲物價。

龔明鑫回應，每家廠商或每個行業，電價成本結構不一樣，就要看廠家電價占的比例有多少，如果電價占的結構比例很低，廠商對於物價事實上也不太需要調整。

龔明鑫表示，電價對物價多少會有影響，但政府還有其他措施，譬如在平穩物價方面，原實施第10波減徵關鍵原物料稅負措施是至今年3月底，已經延長至6月底。

對於立委要求行政院穩定物價小組必須緊盯這波電價調漲對物價是否造成影響，龔明鑫說，國發會是物價督導的幕僚機關，隨時都會了解物價的情況。（編輯：張均懋）1130401