更多編輯台推薦新聞：
鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜
生活

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
電價
新聞專題
電價1/231
首頁 / 產經

新電價上路 龔明鑫：隨時了解物價情況

2024/4/1 11:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北1日電）新電價4月1日起上路，民生用電及產業用電全面調漲。立委質詢關切電價調漲是否會推升物價，國發會主委龔明鑫今天在立法院答詢時說，國發會是物價督導的幕僚機關，隨時都會了解物價的情況。

立法院經濟、交通委員會聯席會議今天審查環島高速鐵路建設特別條例草案，龔明鑫列席並備質詢。

國民黨立委呂玉玲質詢時關切新電價今天起上路，她指出儘管政府相關首長強調漲電費不能成為漲物價的藉口，但仍令人質疑是否真的能夠如此，畢竟業者在成本考量下恐怕仍會調漲物價。

龔明鑫回應，每家廠商或每個行業，電價成本結構不一樣，就要看廠家電價占的比例有多少，如果電價占的結構比例很低，廠商對於物價事實上也不太需要調整。

龔明鑫表示，電價對物價多少會有影響，但政府還有其他措施，譬如在平穩物價方面，原實施第10波減徵關鍵原物料稅負措施是至今年3月底，已經延長至6月底。

對於立委要求行政院穩定物價小組必須緊盯這波電價調漲對物價是否造成影響，龔明鑫說，國發會是物價督導的幕僚機關，隨時都會了解物價的情況。（編輯：張均懋）1130401

電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新電價4/1上路 近7成一般住宅電價漲3%
172.30.142.211