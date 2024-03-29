電價4月起調漲 政院定調全額補貼地區醫院上漲電費

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（中央社記者賴于榛台北29日電）電價預計4月調漲，平均調幅約11%，僅農漁、學校、社福團體維持電價凍漲。政院官員今天說，電價上漲對小型的醫療院所衝擊較大，日前經邀集跨部會討論，將補貼地區醫院因電價上漲所致的電費。

經濟部電價費率審議會22日決議，4月起調漲電價，平均調幅約11%，僅農漁、學校（幼兒園到大專院校）、社福團體維持電價凍漲，並未包含醫療院所。台灣社區醫院協會日前幾度呼籲，希望能凍漲醫療機構電價。

政院官員表示，電價上漲對小型的醫療院所衝擊較大，大型醫院則相較資源較多，政院日前邀集經濟部、衛福部、主計總處等跨部會討論，會中不管哪個方案，都以不增加地區醫院預算為原則。

政院官員指出，最終定調，全額補助地區醫院電價因電價上漲所致的費用約新台幣3億元，預算來源則是將撥補給台電的1000億元。

根據衛福部日前說法，大型醫院電費占支出比例0.5%到1.5%之間，地區醫院占比則達約2到3%，偏鄉、離島醫院則可能占到4%。（編輯：翟思嘉）1130329