藍白提電價凍漲案 台電：依法決議4/1如期調漲

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（中央社記者曾智怡台北29日電）藍白提電價凍漲案擬送黨團協商，台電表示，電價調整是依據電業法由電價費率審議會通過，是依法所作的決議，昨天也已公告調整後各類用戶電價表，新電價將在4月1日如期上路。

經濟部電價費率審議會22日決議，電價4月1日起平均調漲11%，引發廣泛討論。立法院會今天處理國民黨團、民眾黨團建請立法院決議停止調漲電價案時，兩項提案雖逕付二讀，但民進黨團隨即提議送交協商，立法院今天未決議停止調漲電價。

知情人士表示，黨團協商在此過程中扮演關鍵角色，但即便冷凍期結束後仍無法達成協商結果，依立法院職權行使法，在立法機關未成功通過阻止或延後電價調整的決議下，行政部門的原始計畫將不受政治阻礙，得以繼續進行。

事實上，台電已在昨天發布公告電價調整後各類用戶電價表，代表新電價會如期實施。

台電說明，「電價費率審議會」是立法院於104年1月20日第8屆第6會期第18次會議決議設置，並配合106年1月26日電業法修正公布，將審議會納入電業法予以規範，法源依據及運作程序皆遵循立院決議所制訂。

台電指出，本次電價調整方案是經審議會，針對國營事業營運、社會經濟狀況、民生物價穩定、使用者付費、以及產業競爭力等因素做通盤考量，並納入國會相關意見，充分討論後所作出的決議。

台電強調，作為國營事業，尊重國會運作及立法委員提案權，但也盼外界能理解電價費率審議會秉其專業判斷，依法所作的決議，讓台電能續行穩定供電使命。（編輯：林淑媛）1130329