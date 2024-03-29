藍白提電價凍漲案逕付二讀 立院送黨團協商

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北29日電）電價4月1日起平均調漲11%，立法院會今天處理國民黨團、民眾黨團建請立法院決議停止調漲電價案時，兩項提案雖逕付二讀，但民進黨團隨即提議送交協商，立法院今天未決議停止調漲電價。

對於國民黨團、民眾黨團提案，民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，立法院2015年決議，電價審議要經過電價審議委員會，相關內容後來也入法，目前的規範就是如此，不知道國民黨團、民眾黨團要怎麼擋，也不可能立法院自己訂定電價審議公式、自己修電業法後，又自己叫停，行政部門都是依法行事。

國民黨團、民眾黨團26日於立法院程序委員會提案，建請立法院會決議，停止調漲電價，經表決後通過國民黨團、民眾黨團提案，列入29日立法院會議程討論事項。

國民黨團提案指出，為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，因此反對台電公司調漲電價，建請院會做成決議，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司的正常營運。

民眾黨團提案指出，錯誤的政策比貪污更可怕，建請院會作成決議，要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電相關各項支出及撙節措施，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，且在經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲。

立法院會今天於上午11時後進入討論事項，朝野立委輪番發言，對電價調漲提出正反立場。

國民黨團總召傅崐萁指出，總統蔡英文過去一再強調台灣不缺電，但蔡政府執政近8年不僅多次漲電價，4月1日的電價調漲有高達1340萬戶受影響；民進黨錯誤的能源政策，卻由全台灣民眾承擔，這次電價調漲將帶動整體物價攀升，並傷害所有受薪階級。

傅崐萁表示，國民黨團有決心擋下政府一意孤行漲電價的行為，不只提案要求凍漲電價，還要提出電業法修法版本，讓漲電價需經全台灣民眾同意。

擔任民眾黨團提案代表的民眾黨立委張啓楷表示，台電本來是國營事業的金雞母，但不好好改革，如今變成敗家子，憑什麼漲電價，民眾黨團要求台電先向立法院經濟委員會報告如何補足財務黑洞，審查通過之前電價全面緩漲。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰表示，電價調漲受影響的人，當然不會開心，但若現在要求凍漲，等同讓全民巨額補貼大用戶，反而更不合理，民進黨團會全力督促行政部門，做好節電設備、提高能源效率的配套措施，尤其是社會弱勢，這部分朝野可一起合作，讓能源價格不再是社會不正義的來源。

立法院會討論後，國民黨團、民眾黨團的建請電價緩漲案雖逕付二讀，但民進黨團要求送交黨團協商。立法院今天未決議停止調漲電價。

此外，因應經濟部規劃於彰濱工業區興建晶鼎焚化爐，引發在地居民強烈抗爭，民眾黨團也提案建請立法院決議停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐，此案雖逕付二讀，但民進黨團也提議送交黨團協商。（編輯：蘇龍麒）1130329