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電價調漲方案拍板 4月起1250萬住宅用戶調幅3%至5%

2024/3/22 17:27（3/22 18:06 更新）
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圖為台北市中山區民宅電表。中央社記者趙世勳攝 113年3月22日
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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北22日電）台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。住宅分成4種調整級距，其中，每月用電330度以下住宅僅調漲3%、331至700度調漲5%，共約1250萬戶、占比93%。

產業用電方面，逾44萬家工業用電戶調幅低於14%，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。（編輯：潘羿菁）1130322

經濟部新聞稿內容如下：

經濟部表示，本次審議經過充分討論，也接受委員提案建議對台電提案進行微調，秉持「反映成本、照顧民生、穩定物價、節能減碳、使用者付費」原則，且在政府補助1000億元前提下，決議平均電價調漲約11%，調整後之整體平均電價為每度3.4518元，將於4月1日開始實施。並且，在各類用戶調整方案有細緻的考量，在前述原則下，對於民生用戶採較低調幅，但級距愈高調幅愈高；產業用電調幅較高，但會依經營狀況及用電量分群調整。

民生用電部分，民生基本用電（330度以下）自93年起歷經3次調降，鮮少調漲，導致現行單價比20年前還低，以住宅120度以下用電為例，93年每度2.10元，而現行每度僅1.63元，已下跌至成本的4至5成，偏離成本甚遠，除不利節能外，用戶設法以分戶方式規避高段電價。因此，為反映成本及節約用電，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，住宅331至700度、小商店701至1500度電價調幅5%，住宅701至1000度、小商店1501至3000度調漲7%，住宅用電1001度以上、小商店3001度以上調漲10%。雖然高級距調幅為10%，但只有超出的那1度才會用調幅10%的費率計算，若節約用電則可不受高級距電價調整的影響。

經濟部評估，此次電價調整對民生用戶的影響，每月用電700度以下者（占93%，1250萬戶），調漲3至5%後每月增額不到20元，約為2顆超商茶葉蛋；對小商店而言，每月用電1500度以下者（占84%，76萬戶），調漲3至5%後1天電費增加不到5元，以牛肉麵店為例，低於1顆滷蛋的價格15元，再以小吃或咖啡餐飲業為例，每月用電量3000至5000度，調價後平均1天電費增加約35至70元，因此，本次電價調整對物價影響有限。另外，對於高用電量民生用戶，亦可評估選用時間電價，有助減輕電費負擔。

產業用電部分，考量不同產業經營狀況，112下半年用電量正成長產業調幅為14%，用電量持平或衰退未達10%產業調幅為12%，衰退10%以上產業調幅為7%，以減緩對用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢。另外，針對產業用電大用戶，以及網路資料中心（Internet Data Center, IDC）高用電者，則採較高調幅以合理反映用電成本，用電量5億度以上且兩年用電平均正成長公司者，以及用電量0.5億度以上之網路資料中心，依用電量規模調漲15%至25%，以有效引導節約用電。農漁、學校（幼兒園到大專院校）、社福團體本次維持電價凍漲，而本次調幅減半及凍漲的產業，會在下半年提報審議會檢討。

#電價
#電費
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