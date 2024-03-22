蔣萬安喊話中央凍漲捷運電費 陳建仁：目前沒有規劃

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（中央社記者林敬殷台北22日電）電費占台北捷運營運成本13%，台北市長蔣萬安喊話中央應凍漲捷運電價或給予優惠，立委今天詢問中央是否有規劃。行政院長陳建仁今天表示，目前沒有規劃，捷運是地方政府管理，捷運費率由地方政府決定，大部分人都用TPASS，要漲價沒有正當性。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委徐巧芯今天詢問電價調漲，大眾運輸包括台鐵、高鐵、捷運及客運，會不會漲價。

陳建仁表示，在國道運輸部分，如果是使用燃油的巴士，沒有漲價空間。台鐵的部分，很早之前就要調漲票價，主因是29年沒有調漲，還在研議中，現在也還沒有提出來。

交通部長王國材說，台鐵公司化之後，現在還在初擬中，一旦董事會通過後，就會送交通費率審議委員會，現在可能還有一段時間。

至於高鐵部分，陳建仁表示，高鐵用電成本占比不高，去年營運也有蠻好的盈餘，當然呼籲不要漲價。

徐巧芯表示，電費占捷運成本非常高，台北捷運占13%，高雄捷運占14%，對於捷運來說是相當大的壓力，如果地方希望中央凍漲捷運電價，或是調漲後給予優惠或補助，行政院態度是什麼。

陳建仁說，現在不管是台北或高雄捷運，大家都用TPASS行政院通勤月票，TPASS絕對不會漲價，TPASS占了北捷及高捷最大部分，如果TPASS沒有漲價的話，為了那少數沒用的人，北捷及高捷要漲價，民眾會覺得很奇怪。

徐巧芯表示，有捷運的地方政府希望中央政府對於捷運電費凍漲，行政院有相關規劃嗎。

陳建仁表示，捷運是地方政府管理，捷運費率由地方政府決定，大部分的人都是用TPASS，地方政府有這樣的數據，要漲價沒有正當性。

徐巧芯追問，有沒有對捷運電費有相關的補貼或凍漲。陳建仁說，沒有，目前沒有。（編輯：蘇志宗）1130322