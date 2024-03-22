4月起平均電價調11% 超商加盟主估1年電費增近7.5萬

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（中央社記者何秀玲台北22日電）經濟部宣布電價平均調幅11%，24小時經營的超商通路為用電大戶，有加盟主分析，單店用電量不同有所差異，不過影響數約0.3%，若以四大超商去年合計營收約新台幣3265億元計算，等於1年電價成本多了近9.8億元，加盟者得付一半。

若以四家超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK mart）全台約1.3萬店數計算，1年電費多出約7.5萬元。而四大超商皆表示，配合政府政策，並持續進行節能措施。其中，全家指出，依經濟部電價調整規劃，預估電費成本將增加約1成。

統一超提到，在全台據點持續推動多項節能減碳措施，逐步提高能源使用效率，盤點高電費門市進行節能改造，以降低溫室氣體排放。

全家也表示，近年展開能源轉型布局，並透過IoT&能源管理系統、店長節能地圖2種方式，促動店舖節能，2023年全家店舖全年節省超過200萬度用電。萊爾富指出，2021年首度導入和泰興業大金低溫冷凍設備，於門市進行測試，目前有百家以上門市導入設備，達到環保節能節電效果。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，電價上漲一定有壓力，不過會員大多有心理準備，可能會自行吸收，或是適度反應在商品售價。

她指出，電價只是成本一部分，因原物料價格也是居高不下，缺工問題和基本工資調整都是會員需要面對的壓力；不過會員努力用數位升級帶動綠色轉型，雙軸進行，並持續呼應ESG進行減碳，像是調整燈具和空調更為節能，以及營運流程改善等，都是努力的一環。（編輯：潘羿菁）1130322