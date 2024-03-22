電價上漲 王品、路易莎等連鎖餐飲無漲價規劃

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（中央社記者江明晏台北22日電）4月起電價平均調幅約11%，將帶動餐飲業、百貨零售業成本攀升。王品認為，電費調漲後對淨利影響不大；王品、築間、路易莎均表示無漲價規劃，但有業者透露，憂心電價上漲帶動的通膨連鎖效應。

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%。餐飲業者的最大電力支出，一般來自冷藏冷凍設備，以及廚電用具，再者還有餐廳照明與空調等；百貨零售則來自空調、照明，以及電梯等設備。

王品是台灣連鎖餐飲龍頭，在台灣有300多家餐廳門市，對於電價上調，王品回應表示，內部試算，若電費調漲10%，推估對淨利率的影響不到0.03%，影響並不大。

王品去年下半年全面啟動餐廳節能專案，積極盤點優化餐廳設備，包括照明改成LED燈，冷氣也逐步汰換成變頻冷氣，努力撙節、改善設備、提升效能，目前沒有漲價的計畫。

築間餐飲集團、路易莎連鎖咖啡等也表示，目前沒有漲價規劃。乾杯集團則回應，待評估電費調漲影響而定，盡可能降低對消費者的影響。

但餐飲業者私下透露，電費占營運成本的支出，其實並不大，比較憂心的是因電價上漲造成的通膨效益，是否會連帶造成原物料價格成長，導致未來其他成本攀升，還在觀察當中。

也有餐飲商家抱怨，經營很辛苦，年初基本工資調漲，現在電費又漲了10%左右，後續還聽說水費、房貸利率都要調漲，「餐廳不漲價要怎麼活」。

百貨業者京站表示，會配合電價上漲，目前並沒有針對櫃位租金有漲價的規劃和異動。

另有百貨業者私下表示，本次電價漲幅的劃分較為複雜，對於成本上支出會增加多少，還需要進一步精算，但如果成本負荷過大，勢必要由專櫃品牌業者一起共同承擔，至於是否會發生品牌端漲價等連鎖效應，可能還需要時間觀察，但估計不會那麼快。

針對電價調漲，全台有800多家美廉社的三商家購表示，目前1年大約使用1億多度電，最大耗能來源是冰箱和空調設備，去年因應台電離尖峰計價方式精算設計後，省下不少電費；未來因應電價調漲，還會進行實施節電政策，包括投資IoT（物聯網）雲端平台監控電力使用，找出吃電怪獸。（編輯：楊蘭軒）1130322