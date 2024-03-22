學校電費維持凍漲 教育部、私大協會表達感謝

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（中央社記者陳至中台北22日電）經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，但學校（幼兒園到大專院校）維持電價凍漲。教育部表達感謝，私大協進會也暫時鬆了一口氣。

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元升至3.45元。不過，農漁、學校、社福團體維持電價凍漲，這次調幅減半及凍漲的產業，會在下半年提報審議會檢討。

對此，教育部今天晚間以簡短文字回應中央社指出：「學校（幼兒園到大專院校）本次維持電價凍漲，教育部表示感謝。」

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果晚間接受中央社電訪表示，得知經濟部打算調整電費前，各大學就透過協進會、教育部等管道溝通，爭取這一波不要調整學校電費。

何明果表示，許多大學十幾年沒調整學費，近年教育人員薪水加薪，對各校產生很大壓力，雖然政府有補助一些，但也不完全。私校經費有限，經費不足就是要自己籌措，最終影響到教學品質，受害的還是學生。

何明果表示，學校都有在努力節電，但實驗室、電算機房、低溫液態氮設備等都不能停，學生晚上讀書，也不能要學生不吹冷氣。最重要的是，學校是非營利組織，討論電費時就不該被當成營利事業。

對於學校這一次維持電費凍漲，何明果表示感謝。但他也提到，電費調漲影響的不只是電費，還會影響各項民生物資。長期來看，還是希望學費機制正常運作，讓學校能反應各項教學資源的上漲。（編輯：陳政偉）1130322