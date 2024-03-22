更多編輯台推薦新聞：
匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
電價
新聞專題
電價4/186
首頁 / 生活

學校電費維持凍漲 教育部、私大協會表達感謝

2024/3/22 18:28（3/22 18:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，但學校維持電價凍漲。（中央社製表）
經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，但學校維持電價凍漲。（中央社製表）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，但學校（幼兒園到大專院校）維持電價凍漲。教育部表達感謝，私大協進會也暫時鬆了一口氣。

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元升至3.45元。不過，農漁、學校、社福團體維持電價凍漲，這次調幅減半及凍漲的產業，會在下半年提報審議會檢討。

對此，教育部今天晚間以簡短文字回應中央社指出：「學校（幼兒園到大專院校）本次維持電價凍漲，教育部表示感謝。」

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果晚間接受中央社電訪表示，得知經濟部打算調整電費前，各大學就透過協進會、教育部等管道溝通，爭取這一波不要調整學校電費。

何明果表示，許多大學十幾年沒調整學費，近年教育人員薪水加薪，對各校產生很大壓力，雖然政府有補助一些，但也不完全。私校經費有限，經費不足就是要自己籌措，最終影響到教學品質，受害的還是學生。

何明果表示，學校都有在努力節電，但實驗室、電算機房、低溫液態氮設備等都不能停，學生晚上讀書，也不能要學生不吹冷氣。最重要的是，學校是非營利組織，討論電費時就不該被當成營利事業。

對於學校這一次維持電費凍漲，何明果表示感謝。但他也提到，電費調漲影響的不只是電費，還會影響各項民生物資。長期來看，還是希望學費機制正常運作，讓學校能反應各項教學資源的上漲。（編輯：陳政偉）1130322

#教育部
#經濟部
#電價
#台電
#何明果
#電費
延伸閱讀
電價擬調漲 央行大展鷹姿升息半碼打擊通膨預期電價漲影響公眾運輸？王國材：TPASS票價不會調整電價漲是否牽動資費 電信業：盡量不轉嫁給消費者蔣萬安喊話中央凍漲捷運電費 陳建仁：目前沒有規劃
電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔣萬安喊話中央凍漲捷運電費 陳建仁：目前沒有規劃
172.30.142.203