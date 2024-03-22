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電價漲影響公眾運輸？王國材：TPASS票價不會調整

2024/3/22 10:27（3/22 10:37 更新）
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圖為台北車站民眾使用TPASS搭車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北22日電）外界關注電價調整是否影響公眾運輸票價。交通部長王國材今天說，國道客運18年沒漲，已提出調整方案，短途由TPASS吸收、中長途會部分補貼，他也說，TPASS票價都不會調整。

電價費率審議會今天登場，預期4月起電價平均調幅約11%。其中，每月用電700度以下住宅調漲5%，約1250萬戶受影響、占比93%。產業用電方面，將設「特大戶」級距，年用電量達150億度以上調漲25%，資料中心用電量龐大，漲幅落在15%至25%。

立法院今天繼續進行施政總質詢。外界關注，電價調漲後雙鐵票價是否跟著調漲，王國材會前受訪時表示，目前在討論的是國道客運跟台鐵，國道客運已經18年沒漲、台鐵是28年，「不是因為電價」。國道客運的調整方案已經送上來，短途部分由TPASS通勤月票吸收，中長途則會做部分補貼。

王國材說，台鐵還在草擬階段，目前還沒提出來，就透過公司程序、董事會再來討論。如果台鐵調整，短途TPASS都會吸收，TPASS也不會有調整，中、長途部分未來如果有調整，會看合理性再做討論。

至於電費占雙鐵營運成本多少比例，王國材表示，使用電的大約1成左右，但也要全盤考量，像是高鐵是有盈餘的、台鐵是虧損的，就按照成本結構去做分析。

王國材說，TPASS基北北桃1200的票價都不會調整，未來如果票價有漲，「民眾付的錢也是一樣」，這部分補貼就由政府來負擔、支應經費。媒體追問，是否會用特別預算，王國材說，「對」。

另外，香港立法會19日三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法），外界擔心民眾旅遊安全。王國材表示，現在旅客自由行、團客都可以到香港，立法後民眾要非常小心，會透過陸委會、觀光署特別提醒要前往香港的民眾，「如果真的有類似行為，我是覺得民眾就不要去了」。

網路上有流傳哏圖指「員工旅遊不能去墾丁了，只好去沖繩」。王國材說，這是個人看法，台灣好山好水，國旅選擇非常多，也有比較便宜的民宿，民眾可以做選擇。旅宿比較貴的部分，目前是反映成本，未來收入增加後，會再討論是否有調整空間。（編輯：張均懋）1130322

#TPASS
#電價
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