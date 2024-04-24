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TPASS帶動公共運輸成長15.8% 祭1.5萬乘車金抽獎

2024/4/24 12:11（4/24 13:16 更新）
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交通部公路局24日舉行「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會，宣布推出登錄抽獎活動，最高可拿到1萬5000元乘車金。行政院長陳建仁（前排左2）、交通部長王國材（前排左3）等出席。中央社記者余曉涵攝 113年4月24日
交通部公路局24日舉行「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會，宣布推出登錄抽獎活動，最高可拿到1萬5000元乘車金。行政院長陳建仁（前排左2）、交通部長王國材（前排左3）等出席。中央社記者余曉涵攝 113年4月24日
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（中央社記者余曉涵台北24日電）據統計，TPASS月票目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案，帶動公共運輸運量成長率達到15.8%。由於TPASS將滿1週年，公路局推出登錄抽獎活動，最高可拿到1萬5000元乘車金。

交通部公路局今天舉行「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會，會中行政院長陳建仁表示，TPASS月票目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案，並有約4.46億人次，使用月票搭乘各類運具，公共運輸運量成長率達到 15.8%。

陳建仁指出，目前本島各縣市都已經有TPASS，澎湖縣也規劃在今年加入TPASS的行列，希望金門及馬祖也可以規劃加入。

公路局指出，澎湖縣規劃的TPASS方案有2種，1種是只有市區公車，價格為新台幣210元，另1種則為公車加船舶，價格為1000元。

交通部長王國材表示，目前已經有19個縣市推動TPASS，因此在政策即將滿1週年時，推出感恩回饋抽獎活動，要向使用TPASS的民眾表達謝意。

王國材指出，TPASS未來將會持續進行，因此民國114年後將會有其他預算支應。

交通部說，這次的抽獎活動規劃「鐵粉獎」、「熟客獎」及「新客獎」等3個獎別，最高有新台幣1萬5000元TPASS乘車金，再加上各縣市政府、運輸業者、票證公司及驗票機廠商積極響應，踴躍提供加碼，抽獎獎項數量超過1000個。

交通部指出，凡曾加值購買TPASS月票且有興趣參與抽獎活動的民眾，可至交通部公路局活動網頁（https://tpass.thb.gov.tw/）登錄相關資料（含姓名、聯絡電話、票證公司、票卡卡號）並完成簡訊認證，即可獲得抽獎資格。1130424

交通部24日在台北車站大廳舉行「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會，行政院長陳建仁（前中）與行政院祕書長李孟諺（前左2）、交通部長王國材（前右2）等人出席，鼓勵民眾參與抽獎活動。中央社記者鄭清元攝 113年4月24日
交通部24日在台北車站大廳舉行「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會，行政院長陳建仁（前中）與行政院祕書長李孟諺（前左2）、交通部長王國材（前右2）等人出席，鼓勵民眾參與抽獎活動。中央社記者鄭清元攝 113年4月24日
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