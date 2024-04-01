6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒如何危害人類

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（中央社網站）台中市環保局去年11月稽查發現龍井區鷺山段一處土地有非法傾倒、棄置廢棄物，檢測查出包含「世紀之毒」戴奧辛，還有重金屬鉛、鎘、銅等重金屬。台中地檢署3月25日依違反廢棄物清理法罪嫌起訴租地亂倒有毒廢棄物的連姓男子等5人。戴奧辛有多毒？對人體有什麼危害？台灣發生過哪些戴奧辛污染事件？中央社整理相關資訊帶你了解。

戴奧辛是什麼？為何被稱為世紀之毒？

戴奧辛（Dioxin）是210種不同化合物的統稱，包含75種多氯戴奧辛（PCDD）及135種多氯呋喃（PCDF），是無色、無味且毒性強的化學物質。

一開始被大量生產出來的戴奧辛，是製造氯酚類藥劑，如清潔劑、農藥、殺蟲劑、除草劑時的副產品；二次大戰後，日常生活出現大量的含氯製品（如塑膠），當含氯製品不完全燃燒時，就會產生戴奧辛。

包括火山爆發、森林火災，特定工業製程（例如工業高溫製程、化學製造、電力與能源利用）燃燒排放、廢棄物焚化，以及露天燃燒、火災、抽煙等，都會產生戴奧辛；近年最主要來源是廢棄物焚化。

戴奧辛具抗熱穩定性、抗酸鹼、抗氧化性，在自然環境裡難以被分解，人體代謝戴奧辛的速度也很慢，它被視為是一種環境賀爾蒙，可能造成畸形的下一代，因而有「世紀之毒」之稱。

戴奧辛進入人體的途徑

戴奧辛是脂溶性化學物質，難溶於水，卻很容易附著於土壤、魚池中，一旦發生污染就會長期存在，且不易被微生物分解、不易被代謝、半衰期長。

當植物或水生動物間接吸收或食入戴奧辛後，就有可能透過食物鏈轉移到人體。人體接觸到戴奧辛約有97%到98%是來自受污染的飲食，2%至3%是吸入受污染的氣體及微粒。

一般食物其實也含有極微量的戴奧辛，尤其容易囤積於含有高動物性脂肪的食物中，像是魚類、蝦貝類、全脂鮮奶，以及肉類，特別是牛肉、羊肉。

戴奧辛對健康會造成什麼影響？

短時間暴露在高濃度的戴奧辛下，會造成肝功能及皮膚傷害，如氯痤瘡、深色皺紋；長期暴露則會導致免疫、神經、內分泌及生殖系統等受損，且可能導致多種癌症。依人類流行病學研究，戴奧辛被分類為「人類已知致癌物」。

台灣發生過哪些戴奧辛污染？

回收廠露天燃燒廢五金

1970年代，台南灣裡地區廢五金回收業者露天燃燒廢電纜以回收貴重金屬，造成空氣煙塵瀰漫及刺鼻氣味。1983年7月，來自加拿大的教授勞長春檢測發現，當地空氣戴奧辛含量高達0.2ppm，達垃圾焚化爐周界空氣中戴奧辛濃度的數億倍以上。

環境部化學物質管理署指出，據當時統計，灣裡地區1973年至1982年間，癌症死亡人數增加45％，先天畸形兒發生率2.13%，比全國發生率0.669%高很多。

台南中石化安順廠戴奧辛污染

中石化台南安順廠區前身是台鹼安順廠，早年利用水銀電解法電解食鹽水製造鹼氯，周遭土壤及水域因此遭受汞污染。1982年關廠後，多達5000公斤的五氯酚鈉遺留在廠區，經雨水長期沖刷，土壤及地下水遭五氯酚及戴奧辛污染，居民捕食魚蝦，戴奧辛囤積體內，數值居高不下。

1999年學者進行田野調查，發現當地吳郭魚戴奧辛超標，2004年一位老婦人檢測出血液中戴奧辛濃度高達308.553 pg.I-TEQ/g脂質，不僅是台灣目前所測出的最高值，也是世界紀錄。

2008年，罹病居民向中石化、經濟部、台南市政府提告、要求國賠，最高法院2018年判決中石化應賠償400餘名居民新台幣1.8億餘元，經濟部免賠。

中石化2009年展開整治工程，以濕處理進行戴奧辛及汞污染土的減量作業，再以熱處理進行最終處理，利用汞及戴奧辛較低沸點的特性，透過熱傳導方式改變污染物的特性或成分，再分別以冷凝回收、高溫破壞或吸附等，達到污染物去除效果；整治作業迄今仍在持續。

中石化台南市安順廠區溝渠土壤戴奧辛濃度超過管制標準6萬倍，台南市政府2008年1月24日開挖，現場搭建防塵架避免污染擴散。（中央社檔案照片）

彰化線西戴奧辛毒鴨蛋

2005年6月，彰化縣線西鄉所產的鴨蛋被發現戴奧辛含量過高，研判是附近煉鋼廠爐渣的落塵產生污染，這起事件還間接爆出環保署早在2月就知情，卻沒有在第一時間下令銷毀鴨蛋。

同年9月，鄰近線西鄉的伸港鄉也發生養鴨場鴨蛋戴奧辛含量偏高，環保署對9座鴨場環境評估，報告顯示鴨場所受污染與台灣鋼聯所排放的戴奧辛一致，應是元凶之一。

八里、林口戴奧辛羊

2006年台北縣八里鄉、林口鄉陸續有羊肉被驗出戴奧辛超標，經環保局調查，污染源是當地一處舊的廢棄物焚化場，雖然焚化地點已關閉，但污染物繼續殘留，且透過牧草及環境污染羊隻。

高雄戴奧辛鴨

2009年11月高雄縣大寮鄉一處養鴨場鴨隻被檢出戴奧辛超標2到6倍，9000多隻鴨子被銷毀。養鴨場位處的大坪頂一帶，有7處場址非法棄置煉鋼爐碴、集塵灰，嚴重污染環境，其中一處就是養鴨場，不過7處場址廢棄物及土壤經檢測戴奧辛沒有超標。

高雄縣大寮鄉5處廢爐碴棄置地點，部分受重金屬或戴奧辛污染，縣府環保局2009年12月4日在場址前豎立警示牌，禁止農、漁、牧行為。（中央社檔案照片）

戴奧辛毒雞蛋

2017年4月台灣首次檢出雞蛋戴奧辛含量超標，追查發現來自彰化的鴻彰蛋雞場，場內4萬多隻蛋雞被撲殺，污染源研判可能是燃燒廢棄物飛灰、底渣的混合物「灰渣」。

台中龍井土地遭傾倒戴奧辛廢棄物事件

2023年11月初，台中市環境保護局接獲民眾陳情，指龍井區海線土地有不正常車輛載運進出，稽查發現疑似非法傾倒廢棄物且認定有犯罪嫌疑。

檢警組成專案小組調查，經營環保公司的連姓男子同年9月間以堆置土方砂石或塑膠物品為由向地主租地，再從台北、桃園、台中、彰化及雲林等地，收集清運一般及事業廢棄物非法棄置在此，污染附近土壤與生態環境，不法利得約390餘萬元。

專案小組擴大開挖案發土地並採樣送驗後，結果顯示含戴奧辛、重金屬鉛、鎘、銅等，超過有害事業廢棄物認定標準，判定屬有害性，並查獲廢塑膠混合物18公噸、營建混合廢棄物3.5公噸、生活垃圾20立方公尺及大型廢木材、含戴奧辛及重金屬粉末的有害事業廢棄物約6240公斤。

檢方依違反廢棄物清理法罪嫌起訴公司負責人連男及員工共5人，其中連男等3人遭收押，並持續調查上游廢棄物源頭的非法工廠。

今年3月26日，龍井區山腳里長陳春雄透過臉書（Facebook）表示，已要求地主以帆布覆蓋土地，避免因下雨滲透造成二次污染。棄置點周邊200公尺內沒有住戶，下游處住戶多使用自來水，環保局1月11日曾到該處地下水下游500公尺內2口民井採水檢測，鉻、鎘、銅、鉛、鋅、鎳6項重金屬數值都未超過地下水污染監測標準，後續會持續監測。（編輯：林湘芸）1130401