台中龍井戴奧辛廢棄物完成清除 地下水採檢未超標

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中龍井某土地遭棄置含戴奧辛、重金屬廢棄物，檢方逮5人起訴；案發地廢棄物清理完成後，市府採地下水送驗，經確認重金屬、戴奧辛皆未超標，後續定期監測，保障居民用水安全。

台中市政府環境保護局在民國112年11月間，稽查龍井區鷺山段某土地，發現疑似非法傾倒廢棄物且認定有犯罪嫌疑，通報台中地檢署建置的檢警環林聯合查緝環保犯罪聯繫平台，報請檢方指揮偵辦。

檢警調查，連姓男子等人組成廢棄物非法清除集團，租下台中龍井區某土地棄置含有戴奧辛、重金屬廢棄物，逮捕連男等5人，依違反廢清法等罪嫌起訴，其中3人遭檢方聲押獲准。

台中市政府今天發布新聞稿表示，龍井區鷺山段一處土地遭棄置回填含戴奧辛的有害集塵灰，產生集塵灰事業主已於今年4月3日完成清理作業，清理期間環保局採全程錄影、押車監控。

市府指出，為消除民眾疑慮，環保局4月10日至龍井湧泉區及掩埋地的下游民井各採驗地下水水質，檢測戴奧辛及6項重金屬；其中，重金屬未超過地下水污染監測標準及飲用水水質標準，而戴奧辛檢測結果亦符合飲用水水質標準。

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環保局並在4月12日，於案發地鑽井設置地下水井，產源端於4月30日完成案發地其他一般事業廢棄物（營建廢棄物）清理後，環保局立即辦理土壤及地下水查驗作業。

市府表示，待此次查驗報告皆出具後，環保局後續將於龍井區公所召開龍井區鷺山段戴奧辛廢棄物事件說明會，邀集地方民意代表及鄰近區域民眾，以利民眾了解案件處理情形，未來也將針對周邊地區地下水執行定期監測，保障居民用水安全。（編輯：陳仁華）1130502