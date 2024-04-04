台中龍井清出含戴奧辛廢棄物60噸 續驗土壤水源

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中龍井某土地遭棄置含戴奧辛、重金屬廢棄物，檢方逮5人起訴，昨天由產源端及土地所有人完成廢棄物清運，總計60.53噸，台中市府並採檢土壤及水源送驗，以確保環境安全。

台中市政府環境保護局在民國112年11月間，稽查龍井區鷺山段某土地，發現疑似非法傾倒廢棄物且認定有犯罪嫌疑，通報台中地檢署建置的檢警環林聯合查緝環保犯罪聯繫平台，報請檢方指揮偵辦。

檢警調查，連姓男子等人組成廢棄物非法清除集團，租下台中龍井區某土地棄置含有戴奧辛、重金屬廢棄物，逮捕連男等5人，依違反廢清法等罪嫌起訴，其中3人遭檢方聲押獲准。

台中市政府今天透過文字稿表示，全案經請示承辦檢察官，已無證物保全必要，環保局於1日召集產生集塵灰事業主及合法清除、處理機構到場會勘後，已要求自2日起進行廢棄物及廢棄土石清理，環保局並全程錄影監控及押車。

中市府指出，3日已完成含戴奧辛集塵灰及廢棄土石清理作業，總計60.53噸，並運送至合法廢棄物處理場所處理。

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另外，為確保民眾用水品質，中市府環保局已至周邊訪查，棄置點周邊200公尺內無住戶，下游處住戶多使用自來水，經檢視當地地下水流向為由東向西，環保局並於今年1月11日至該處地下水下游500公尺內2口民井執行採水化驗，重金屬項目（鉻、鎘、銅、鉛、鋅、鎳）含量均低於地下水污染監測標準。

市府表示，目前廢棄物已清理完成，將再次針對鄰近的湧泉區、下游民井採驗地下水水質，並採驗掩埋區土壤，檢測戴奧辛及6項重金屬，以掌握地下水水質及土壤狀況，確保民眾生活環境品質及安全。（編輯：李錫璋）1130404