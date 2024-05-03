國道客運有業者短程票價擬漲至上限 中長途待評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部已同意國道客運業可依日前審議通過的新運價，在上限範圍內調漲票價。因政府對TPASS有政策補貼，部分國道客運業者擬將短程票價調高到上限，中長途部分則多半會再評估。

公路局今天發布新聞稿，日前審議通過的國客運運價，可合理反映國道客運業營運成本，改善經營環境，促進產業穩定發展，另外為推廣公共運輸並減輕民眾負擔，運價調整後將透過TPASS政策補貼TPASS月票使用者，至於非TPASS月票使用者（含非TPASS路線乘客）由政府補貼漲幅2/3。

公路局同意國道客運調漲的票價，4排座車型最高漲幅不超過1.56%，3排座不超過6.46%。

因國道客運短途旅客主要是通勤需求，大部分旅客都持有TPASS，因有政府補貼，部分業者傾向一次調高到上限；中長途部分，有業者也擔心目前搭乘率已不高，調票價可能更難吸客，將評估各路線實際狀況再決定票價調整幅度。（編輯：陳政偉）1130503