本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
TPASS
新聞專題
TPASS3/80
首頁 / 生活

國道客運有業者短程票價擬漲至上限 中長途待評估

2024/5/3 21:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部已同意國道客運業可依日前審議通過的新運價，在上限範圍內調漲票價。因政府對TPASS有政策補貼，部分國道客運業者擬將短程票價調高到上限，中長途部分則多半會再評估。

公路局今天發布新聞稿，日前審議通過的國客運運價，可合理反映國道客運業營運成本，改善經營環境，促進產業穩定發展，另外為推廣公共運輸並減輕民眾負擔，運價調整後將透過TPASS政策補貼TPASS月票使用者，至於非TPASS月票使用者（含非TPASS路線乘客）由政府補貼漲幅2/3。

公路局同意國道客運調漲的票價，4排座車型最高漲幅不超過1.56%，3排座不超過6.46%。

因國道客運短途旅客主要是通勤需求，大部分旅客都持有TPASS，因有政府補貼，部分業者傾向一次調高到上限；中長途部分，有業者也擔心目前搭乘率已不高，調票價可能更難吸客，將評估各路線實際狀況再決定票價調整幅度。（編輯：陳政偉）1130503

#TPASS
#公路局
#國道客運
TPASS
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
TPASS帶動公共運輸成長15.8% 祭1.5萬乘車金抽獎
172.30.142.32
更多編輯台推薦新聞：