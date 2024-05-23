李孟諺提鼓勵大眾運輸政策 年底擬推非通勤TPASS

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部新任部長李孟諺今天率3名交通部次長與媒體座談，他提出鼓勵多搭乘大眾運輸新政策，預計年底推出針對非通勤族的TPASS。

李孟諺說，目前的TPASS是針對通勤族，交通部希望推出非通勤族的TPASS，有點類似回數票或國外10日券，至於可使用的天數、售價等仍在研議中，預計年底有結果。

交通部次長陳彥伯補充說明，非通勤TPASS是鼓勵大家多搭乘大眾運輸，包括台鐵、捷運、公車等公共運具，原則是採取計次或短天數的票。

李孟諺說，他是學土木水利與環工，有人會質疑他不是交通本科，是否能掌握業務，但工程都是相通，他也在公共工程委員會任職過，在擔任行政院秘書長5年期間，最常協調的就是交通部的經費、計畫，他對交通部業務很熟悉，部長的工作主要在管理、溝通與協調，相信他能勝任。

李孟諺也提到道安改善，他說，台灣去年交通事故死亡人數較111年減少41人，但仍未達下降未達5%目標，今年會持續強化，行政院已編列新台幣400億元改善人行空間與路口，公路局也會盤點2萬多個路口。

針對路口安全，李孟諺說，停等風氣逐漸建立，還可透過科技執法加強，交通部也會定期舉行記者會，公布各縣市的道安成績。（編輯：陳政偉）1130523