本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
TPASS
新聞專題
TPASS3/81
首頁 / 生活

李孟諺提鼓勵大眾運輸政策 年底擬推非通勤TPASS

2024/5/23 17:52（5/23 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新任交通部長李孟諺（左2）23日率交通部次長陳彥伯（左）、伍勝園（右2）、林國顯（右）與媒體座談表示，目前的TPASS是針對通勤族，交通部希望推出非通勤族的TPASS，目前仍在研議中，預計年底有結果。中央社記者汪淑芬攝 113年5月23日
新任交通部長李孟諺（左2）23日率交通部次長陳彥伯（左）、伍勝園（右2）、林國顯（右）與媒體座談表示，目前的TPASS是針對通勤族，交通部希望推出非通勤族的TPASS，目前仍在研議中，預計年底有結果。中央社記者汪淑芬攝 113年5月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部新任部長李孟諺今天率3名交通部次長與媒體座談，他提出鼓勵多搭乘大眾運輸新政策，預計年底推出針對非通勤族的TPASS。

李孟諺說，目前的TPASS是針對通勤族，交通部希望推出非通勤族的TPASS，有點類似回數票或國外10日券，至於可使用的天數、售價等仍在研議中，預計年底有結果。

交通部次長陳彥伯補充說明，非通勤TPASS是鼓勵大家多搭乘大眾運輸，包括台鐵、捷運、公車等公共運具，原則是採取計次或短天數的票。

李孟諺說，他是學土木水利與環工，有人會質疑他不是交通本科，是否能掌握業務，但工程都是相通，他也在公共工程委員會任職過，在擔任行政院秘書長5年期間，最常協調的就是交通部的經費、計畫，他對交通部業務很熟悉，部長的工作主要在管理、溝通與協調，相信他能勝任。

李孟諺也提到道安改善，他說，台灣去年交通事故死亡人數較111年減少41人，但仍未達下降未達5%目標，今年會持續強化，行政院已編列新台幣400億元改善人行空間與路口，公路局也會盤點2萬多個路口。

針對路口安全，李孟諺說，停等風氣逐漸建立，還可透過科技執法加強，交通部也會定期舉行記者會，公布各縣市的道安成績。（編輯：陳政偉）1130523

#TPASS
#李孟諺
#陳彥伯
#交通部
李孟諺
李孟諺：台鐵部分票價偏低 應適度反映李孟諺上任首視察淡江大橋 要求確保使用120年
陳彥伯
苗縣3觀光道路改善案 交通部次長會勘允協助拚花蓮震後觀光 經濟部5月起推好市加倍券、夜市振興券
TPASS
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國道客運有業者短程票價擬漲至上限 中長途待評估
172.30.142.52
更多編輯台推薦新聞：