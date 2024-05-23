北市公車計程車宣示路口停讓 盼行人專心過馬路

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）響應台北市交通安全年，台北市政府邀集公車及計程車業者簽署路口停讓行人宣言。台北市副市長李四川說，除了車輛耐心停等，行人也要配合快速過馬路，共同讓交通平安又順暢。

台北市交通局今天舉辦「公車計程車安全大誓師」記者會，找來各家公車及計程車業者、公會及工會代表，在李四川見證下，簽署路口停讓行人宣言。

李四川致詞表示，他過去天天鋪路，且把路鋪得又平又直，目的不是讓車輛開快，而是要車輛開得安全。

他指出，今年全市A1事故（當場或24小時內死亡）數量較去年同期減少，但仍有努力空間，尤其車輛在路口若可以落實停看聽、確認行人已走過斑馬線，將能大幅減少交通事故發生。

除了車輛應耐心停等，李四川說，行人也要配合快速通過路口，不要邊走邊看手機，所有用路人一起重視交通安全，讓交通平安又順暢。

台北市計程車商業同業公會常務監事梁平良表示，計程車業者願與市府及市民一同建立友善行人通行的安全文化，但行人也應提升意識，不要故意在斑馬線上拖延時間，導致路口堵塞、阻礙交通。

首都客運公司總經理李建文呼籲行人，行經路口或穿越馬路應快步通行，不要滑手機或聊天，否則駕駛員會擔心，因為不知道行人下一步會怎麼走，「公車司機開車很專心，行人也要專心」。

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台北市公共汽車客運商業同業公會理事長李博文表示，開公車要安全，最重要的就是「等」，一定要禮讓行人，且車輛未停妥勿開車門、車門未關前勿起步，把車子開出去再平平安安開回來。

李博文說，公車業者同樣應持續投注心力改善行安，提高駕駛員的勞動條件，給予工作表現優良者實質獎勵，並督導員工落實右轉指差確認、左轉再三確認、停讓行人優先通行。（編輯：蕭博文）1130523