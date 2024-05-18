前方車輛停讓行人 基隆公車猛按喇叭駕駛記申誡

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市公車處陳姓駕駛日前遭投訴，駕駛公車行經路口時，前方有轎車停讓行人通過斑馬線，陳姓駕駛卻猛按喇叭催促，經公車處查證屬實，予以記申誡，並列為輔導對象。

基隆市公車處日前接獲投訴後，調閱204路線公車內監視器畫面顯示，公車4月15日上午7時51分，行經深美街要右轉教忠街時，此時有名行人推著推車要通過斑馬線，導護人員站在斑馬線中央，舉旗示意轎車停讓行人。

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轎車後方204路線公車陳姓駕駛，見前方車輛停止，持續鳴按喇叭約5秒，另有名行人聽見公車喇叭聲響，加快腳步通過斑馬線後，導護人員等到行人通過後離開斑馬線，陳姓駕駛右轉時，還對外吼了一聲，經公車處查證屬實，予以陳姓駕駛記申誡，並列入輔導對象。

此外，公車處指出，103路線林姓駕駛和402路線陳姓駕駛，行車時看手機有行車安全疑慮，107路線蕭姓駕駛未正確行駛路線影響民眾權益，403路線黃姓駕駛，未確認民眾是否都上車，就關閉車門影響乘客權益，經查證屬實，同樣予以記申誡，並列入輔導對象，另有3名駕駛表現優良，予以嘉獎獎勵。（編輯：張銘坤）1130518